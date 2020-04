“Hoy todo es pura especulación porque, en este momento, no hay noticias sobre nada, no hay peleas. El boxeo es un negocio. Saúl en este momento es el mejor boxeador libra por libra y, si McGregor salta al boxeo, entonces lo golpearemos. Lo que no vamos a hacer es meternos en una jaula”, dijo Reynoso.

Días atrás, se acordó la tan esperada tercera edición de la pelea entre Canelo Álvarez y el kazajo Gennady Golovkin para el 12 de septiembre, siempre y cuando la pandemia del coronavirus lo permita y ambos ganen las peleas que deberían realizar en junio.

Fuentes muy cercanas a Canelo aseguraron a la prensa especializada que la pelea se realizará el 12 de septiembre en el estadio de los Vaqueros de Dallas en Arlington, Texas. Antes, y siempre que la pandemia del coronavirus lo permita, Álvarez deberá superar al zurdo supermediano inglés Billy Joe Sanders y Golovin hacer lo mismo con el polaco Kamil Szeremeta, por el título mediano FIB, peleas que tentativamente se realizarán en junio.