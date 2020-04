Michel D’Hooghe, presidente del comité médico de la FIFA, dialogó este martes con la cadena británica Sky Sports y manifestó su preocupación por quienes apoyan la idea de que la pelota vuelva a girar en las próximas semanas en medio de la pandemia del coronavirus que tiene en vilo al mundo. “El fútbol de repente no se convierte en lo más importante en la vida. Estaré muy feliz si el fútbol no se reanuda hasta finales de agosto o principios de septiembre. Si hay una circunstancia donde los argumentos médicos deberían ganar contra los argumentos económicos, es ahora. No es una cuestión de dinero, es una cuestión de vida o muerte. Es muy simple”, remarcó