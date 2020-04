La propagación del coronavirus ha llevado a que cientos de millones de personas se encuentren confinadas en todo el mundo. Una situación nunca vista hasta ahora por una generación de personas acostumbradas a vivir en libertad y que no tenían ningún tipo de traba a la hora de entrar y salir de su casa. Pero todo ha cambiado.

Primero fue China, después Italia y, acto seguido, España y muchos otros países europeos. Lo que era un brote de un virus desconocido se transformó en pandemia y ha provocado la reclusión de casi la mitad de la población, con más o menos restricciones dependiendo del lugar en el que vivan y de las normas que, en cada caso, decidan los diferentes gobiernos.

Y, además de las miles de víctimas mortales que está provocando el covid-19, se teme también a las secuelas físicas que deje en una buena parte de la población. Muchos mayores sufrirán problemas a la hora de volver a la calle una vez que se levante su confinamiento, ya que su musculatura se habrá debilitado por la ausencia de ejercicio continuado. Pero muchas otras personas se exponen a una fuerte subida de peso.

Comer por aburrimiento

Porque uno de los grandes pasatiempos que se está llevando a cabo en todo el mundo durante la cuarentena es el de cocinar. Son muchos los que han querido entretener a mayores y pequeños cocinando y los bizcochos, tartas y todo tipo de repostería y postres se han multiplicado. Y con ellos, la ingesta de azúcar en una buena parte de la población que, además, no hace ejercicio.

La levadura se ha agotado en algunos supermercados por la moda de hacer postres en casa durante la cuarentena

Porque la vida sedentaria que llevaban muchas personas se ha multiplicado ahora con el confinamiento, generando un fuerte aumento de peso en muchos casos. Por eso, estos cinco trucos para adelgazar que nos ofrecen los nutricionistas de Times of India son una buena base sobre la que trabajar cuando nos proponemos perder peso durante la cuarentena.

El primero es beberse una botella de agua al despertar y llenar tres botellas más para tomarlas a lo largo del día. Mantenerse hidratado es vital para poder completar un proceso de adelgazamiento y una buena fórmula es añadir limón, menta o té al agua para dotarla de sabor y no aburrirse bebiendo. Lo ideal es haberse terminado las 4 botellas antes de cenar.

El segundo truco para adelgazar durante la cuarentena es hacer deporte. Pero no se trata de apuntarse a un gimnasio ni de llevar a cabo ejercicios complicados, sino de algo muy sencillo: subir todos los días las escaleras de nuestra casa o dar pequeños saltos en casa. Subir 200 escaleras al día o dar 500 saltos es una forma sencilla de practicar deporte y no es necesario completarlo de una sola vez: podemos repartir las repeticiones a lo largo del día.

Adelgazar es posible

El siguiente consejo es andar mientras hablamos por teléfono. Las llamadas con los amigos y familiares se han disparado desde que estamos confinados y aprovechar estas largas conversaciones para caminar por casa es una buena manera de quemar calorías sin apenas darnos cuenta. Alcanzar los 10.000 pasos diarios que se recomiendan en un día normal es posible con trucos como éste.

El cuarto truco es muy evidente, pero no por ello menos importante: rodearnos de comida sana. Desde que se decretó la cuarentena ha aumentado el consumo de aperitivos y cerveza en las casas y, aunque siempre se puede permitir una alegría, no es buena idea hacerlo a diario. Para evitarlo, lo mejor es no comprar ese tipo de alimentos hasta el fin de semana y hacernos, en su lugar, con frutas y frutos secos para que las visitas a la despensa terminen de manera más saludable.

El quinto y último truco para adelgazar en cuarentena es dormir en una habitación muy oscura. Son muchas las personas que están mostrando un sueño irregular desde que comenzó el confinamiento y que no duermen bien. Por eso, asegurarnos de dormir en un lugar sin ruidos y en el que no entre la luz es vital, porque se ha demostrado científicamente que dormir bien es importante para adelgazar.

Permitirse algún lujo gastronómico durante el fin de semana es una buena idea, pero beber alcohol y comer fritos y chocolates a diario es muy perjudicial

Con estos cinco consejos para adelgazar en la cuarentena y siguiendo una alimentación equilibrada, perder peso durante el confinamiento es posible. Si, además, nos hacemos un planing semanal de comidas donde podamos dejar por escrito todo lo que vamos a tomar a lo largo de los días siguientes, repartiendo proteínas, carbohidratos y grasas saludables entre las diferentes comidas, estaremos un poco más cerca de lograr nuestro objetivo.

