En ocho días Carabineros ha reportado la detención de más de 60 personas en los alrededores de la Plaza Baquedano. Algunos, la mayoría, por desórdenes públicos y otros por transgredir el artículo 318 del Código Penal, referido a poner en peligro la salud pública por la infracción de las reglas higiénicas o de salubridad, en tiempo de catástrofe, epidemia o contagio.

La mayoría reside en Santiago. Las edades de los capturados en los episodios del 20 y del 26 abril van desde los 20 hasta los 68; aunque predominan los más jóvenes; y hay casos de algunos de los detenidos el día 20 que, según sus redes sociales, aparecen de nuevo en las concentraciones de los días 26 y 27.

Los llamados a retomar los alrededores de Plaza Italia, que estaban libre de disturbios tras la declaratoria del Estado de Catástrofe el 18 de marzo, comenzaron el 17 de abril, cuando el Sindicato SIL de Trabajadores Walmart desplegó allí un lienzo. Desde entonces, poco a poco se han ido reactivando las protestas, aunque quizás la más notoria fue la del domingo, por la indumentaria que llevaban los manifestantes, con overoles blancos, y por la condena de la ministra vocera de gobierno, Karla Rubilar, que al respecto dijo: “Lo que vimos en Plaza Italia no es aceptable”.

Ese día detuvieron al camarógrafo de Prensa Latina (agencia informativa cubana), Damián Trujillo. En la nota que la agencia informativa hizo a propósito de la detención de su trabajador se lee que Trujillo fue trasladado a la 19 Comisaría de Carabineros, ubicada en Providencia, y que allí lo esperaban “representantes del Partido Comunista, organización en la cual milita”.

Fueron diversos los representantes del Partido Comunista que se pronunciaron a favor de liberar a Trujillo, entre ellos Juan Andrés Lagos, miembro de la comisión política del PC; Lautaro Carmona, secretario general del PC, y el diputado Boris Barrera.

Ese mismo 26 de abril, el diputado del PC Daniel Núñez escribió en la red social: «Piñera se quiere aprovechar de la crisis del Covid para postergar el plebiscito constituyente de octubre y seguir abusando de los trabajadores, azotados por el hambre y la cesantía. Habrá que salir a la calle nuevamente y que se venga el otro estallido».

Piñera se quiere aprovechar de la crisis del Covid para postergar el Plebiscito Constituyente de Octubre y seguir abusando de los trabajador@s, azotados por el hambre y la cesantía. Habrá que salir a la calle nuevamente y que se venga el otro estallido. — Daniel Nuñez A. (@daniel_nunez_a) April 27, 2020

Trujillo figura como dueño de la imprenta Ensamble Impresores, proveedora de las impresiones del semanario El Siglo. Además, en la página del PC aparece una factura por $3.500.000 por la impresión de afiches, dípticos, trípticos y volantes de difusión a nombre de la imprenta.

Son varios los mensajes aparecidos ese día, en redes sociales, vinculadas al partido en el que se menciona su participación en la actividad del domingo. Como la de la Oficina Prensa del PC de Chile (@PrensaPCdeChile), que recordó que esa día estaba prevista la realización del plebiscito en el que se decidiría la redacción o no de una nueva Constitución; la del PC Región Capital (@PCRegCapital), en la que escribieron “viviremos, volveremos y venceremos”, o de las Juventudes Comunistas de Recoleta (@jota_recoleta), con el mensaje: “Compañeros/as del @PCdeChile manifestándose en esta jornada de plebiscito simbólico por una nueva constitucion para Chile en Plaza Dignidad”.

La publicación iba acompañada de un video en el que una de las manifestantes sostiene: “Estamos acá hoy día los comunistas para no tan solo recordar el pasado, sino rendir un homenaje a los presentes, a los tantos mutilados, torturados y asesinados en esta misma campaña. Estamos aquí también porque nosotros decimos que tiene que haber una nueva constitución. Aprobamos esta nueva constitución”.

Prensa Latina es una agencia informativa aparecida en La Habana, Cuba, el 16 de junio de 1959, con una línea editorial favorable a los movimientos de izquierda. En un artículo aparecido en su página escriben: “Las fuerzas de la derecha internacional siempre han tenido en su mira a la agencia informativa Prensa Latina por constituir una alternativa a las grandes transnacionales de la información (…). La agencia era un instrumento ideal para las fuerzas progresistas porque tampoco abundaban medios como Prensa Latina para reflejar con absoluta objetividad aquello que ocultaban ex profeso las grandes agencias internacionales”.

Trujillo, presentado como camarógrafo de la agencia, fue detenido el 26 de abril, junto con otras cinco personas, todas en sus veintes, excepto él de 68 años de edad. Cuatro hombres y dos mujeres. Algunos de los que participaron en esta manifestación, ya habían sido detenidos el lunes 20 de abril por estar prohibidas las congregaciones masivas en espacios públicos.

#Santiago: Informamos que Personal de la Prefectura Control de Orden Público se encuentra en Plaza Baquedano debido a la congregación de 35 personas. Se recuerda a la comunidad la prohibición de congregaciones masivas en espacios públicos por disposición sanitaria. pic.twitter.com/MkAyeIYYIx — Carabineros de Chile (@Carabdechile) April 26, 2020

Es el caso de otro fotógrafo, de 26 años, detenido el día 20, y quien el domingo compartió una imagen suya ataviado con un overol blanco, guantes y mascarillas. Según lo que se puede observar en sus redes sociales, registra con frecuencia este tipo de manifestaciones. El 3 de marzo compartió un comunicado firmado por el Cartel Fotográfico Independiente, en el que se explica que se trata de un grupo de más de 20 fotógrafos independientes, aficionados y profesionales, quienes documentan el estallido social. “Estamos presentes desde el primer día, de lunes a lunes recopilando imágenes certeras de lo que la prensa oficialista no quiere difundir (…). Manejamos de manera correcta todas las fotografías elaboradas, sin ser cómplices de delatar a los compañeros de la primera línea, haciendo énfasis en nuestro lema ‘Nunca Sapos, Menos Pacos’”.

Otro detenido el día 20 que mostró imágenes de la concentración del domingo en sus redes tiene 42 años. Su foto de perfil en Facebook tiene el logo “Apruebo Chile Digno”, el Comando Apruebo Chile Digno, lo conforman los partidos Progresista, Comunista, Federación Regionalista Verde Social, Igualdad e Izquierda Libertaria. Y en su descripción dice “si algún día no vuelvo a casa, no prendas velas, iiprende barricadas!!”. También una mujer de 48 años, detenida el 20 ha compartido en su instagram imágenes y videos, aparentemente tomados por ella, de las movilizaciones más recientes ocurridas en los alrededores de Baquedano.

“Nosotros vamos a seguir manifestándonos una o dos veces a la semana y seguir con este tipo de intervenciones que, como ustedes pueden ver estamos resguardando el metro y medio a dos metros de distancia, estamos con overol por el tema de la limpieza. La idea es no manifestarnos más de 50 personas como lo hicimos hoy día. Hacemos un llamado a todos los organismos que se quieran manifestar que sean responsables, que no superen las 50 personas, que mantengan la distancia. Acá la pelea no es contra Carabineros, acá la pelea es contra el gobierno, porque es un gobierno que ha hecho totalmente mal las cosas y está dejando que la gente muera en Chile”, declaró uno de los asistentes a la protesta del domingo sobre su intención de continuar en las calles, a pesar de la pandemia causada por el Covid-19, que obliga a mantener la distancia social.

Manifestante en Plaza de la Dignidad esta mañana “Acá la pelea no es contra Carabineros, acá la pelea es contra el gobierno, un gobierno que ha hecho brutalmente mal las cosas y está dejando que la gente muera en Chile”.

Video: @primeralineaprensa pic.twitter.com/2KRL8QtAOH — PIENSAPRENSA 209 mil seguidores (@PiensaPrensa) April 26, 2020

La indumentaria además recordó a los estudiantes vestidos con overoles blancos que desde finales de abril de 2019 y prácticamente durante todo el año pasado se tomaron el Instituto Nacional, y que reaparecieron el 12 de marzo de este año en el colegio. Lugar donde todo empezó. Tras los overoles, vinieron las evasiones masivas hastas los ataques a Metro el 18 de octubre.

Detenido el nieto «venezolano» de Salvador Allende

El 27 de abril fue la jornada en la que más detenidos hubo. Tras la intervención de la Prefectura Control Orden Público se detuvo a 46 personas. Uno de ellos Pablo Sepúlveda Allende, nieto del ex Presidente Salvador Allende, que se encuentra domiciliado en Venezuela desde hace más de una década.

De acuerdo con su propio relato, Sepúlveda se encontraba con la Brigada de Salud Cruz Bellavista, perteneciente al Movimiento Salud en Resistencia, y los detuvieron pese a que estaban identificados como personal de salud. Sepúlveda Allende es médico. Los habrían detenido en un sector de la comuna de Santiago que se encuentra aún en cuarentena. “Todos vamos a estar en las calles cuando el pueblo está en la calle, nuestro deber es estar ahí como personal de salud para atender a la gente que requiera porque conocemos todo lo que ha pasado a partir de octubre», dice en el video difundido tras su liberación.

AHORA – Personal de salud detenido por Carabineros, sale en libertad desde la 3 Comisaría. Detenidos a pesar de la circular que los habilita a movilizarse sin salvoconducto. Entre ellos, Dr. Sepulveda Allende. @teleSURtv pic.twitter.com/Sft2Cz7a4P — Paola Dragnic (@PaoladrateleSUR) April 28, 2020

El día en que el Presidente Sebastián Piñera decretó el Estado de Catástrofe en la cuenta de Twitter de la brigada con la que se encontraba Sepúlveda publicaron un tuit llamando a la huelga general y con el mensaje “la lucha continúa… Fuera Mañalich, Fuera Piñera”.

Pablo Sepúlveda Allende se muestra como un firme defensor del régimen venezolano, iniciado por Hugo Chávez y continuado por Nicolás Maduro. “Ser allendista y no ser chavista es una contradicción ideológica”, dice en la primera línea de su descripción en Twitter.

Su afinidad ideológica se demuestra también con una participación dentro de la estructura administrativa del régimen venezolano. Sepúlveda Allende es coordinador de la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad, una instancia que, como él mismo ha explicado, forma parte del Ministerio de la Cultura en Venezuela, y que en su página web difunde una carta de Jesús Santrich, uno de los disidentes de las FARC, acusado de narcotráfico y que apareció junto a Iván Márquez, portando un arma larga en el video en el que anuncian que retomarán la actividad guerrillera.

El nieto de Allende, nacido en México cuando sus padres estaban en el exilio -es uno de los tres hijos de Carmen Paz Allende Bussi-, también ha participado en encuentros del Foro de Sao Paulo. Por ejemplo, en el que hubo en La Habana, del 15 al 17 de julio de 2018, y muchas páginas se escribieron en 2009 sobre el romance que tuvo con María Gabriela Chávez Colmenares, hija del fallecido Hugo Chávez.

En septiembre de 2019 ofreció una entrevista a una radio argentina, en la que dijo sobre Venezuela: “Yo creo que es una de las democracias más vibrantes de América Latina”, lo que José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, calificó como “ridículo”.

El médico, formado en Cuba, estuvo entre la comitiva que recibió a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, en la sede de la Cancillería de Venezuela, en la visita que hizo la ex Presidenta a ese país en junio de 2019.

El candidato a concejal detenido

Otro nombre que destaca entre los detenidos el 20 de abril es el del escritor Juan Alexis Ñancuvilu Velásquez (45), en la protesta que se negaba a que se impusiera el concepto de la “nueva normalidad”. Es el autor del libro Geopoesía y fue candidato a concejal en la comuna de Recoleta en dos oportunidades. Primero en 2004, cuando obtuvo 1,28% de los votos al lanzarse como independiente; y luego en 2008 tuvo 0,38% de los sufragios al integrar un pacto del Partido Regionalista de los Independientes.

También aparece como firmante de una carta en contra del escándalo surgido por el financiamiento irregular de la política. La declaración la firmaba el movimiento político que llevó como candidato a la Presidencia de Chile al economista Marcel Claude.

Por Emily Avendaño para ellibero.cl

