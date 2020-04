Apreciada amigas y amigos. Quiero en primer término, agradecer los gentiles saludos y comentarios que en el día de ayer se vertieron en homenaje al 93° de Carabineros de Chile.

Sin embargo, no puedo dejar de exteriorizarles mi más doloroso sentir, por un sentimiento que jamás imaginamos ni en nuestros peores sueños, como lo fue el sentimos obligados a celebrar en el silencio de nuestros hogares, lo que podría ser el 93° y último Aniversario, no sólo de Carabineros de Chile, sino de una de las Instituciones más relevantes, para lo que es el vivir de toda la comunidad de este país.

Obedeciendo al llamado que, por violenta fuerza, desórdenes e intereses políticos de un sector de nuestro país, este Gobierno, que en gran medida nosotros mismos ayudamos en instaurar, en definitiva ha cedido en apoyar una modernización de la Institución, lo que en estricta realidad, no es más que “adecuarla a los tiempos de los intereses políticos y, velar por la protección de los derechos humanos de la ciudadanía”, como lo dijo el propio Ministro del Interior al presentar la reforma. Parece una pesadilla. Carabineros, cuya misión constitucional es velar por el desvalido, por el trabajador, por el que quiere y necesita vivir en paz, fue violentamente atado de manos por este Gobierno y los DDHH, llegando a la necesidad de esconderse en sus cuarteles, para así resguardar la integridad de su personal. Con todo ello, ni siquiera se nos permite cumplir lo que nuestro propio Himno señala con fuerza, “Somos del débil el protector”.

Se le quitará uno de sus mayores potenciales, el carácter militar y además desaparece la carrera funcionaria, quedando por lo tanto regulado y sometido a la legislación de todo empleado público. Es decir, con obligaciones y derechos a las 48 horas semanales, a la protección del empleo, a la huelga, etc. etc.. ¿ Se imagina en algún momento este país, lo que significaría que sólo por 30 minutos, Carabineros se restara de su presencia en la calle ?. A futuro, los Jefes serán nombrados, evaluados y ascendidos “por sus méritos ” y no serán necesariamente de carrera. Vale decir, estarán al servicio político del gobierno de turno, con mandos sin estabilidad alguna en el cargo.

Parece demencial, pero así será. Nuestros 1.200 mártires deben estar revolcándose en sus tumbas. Por favor mañana no reclamemos ni extrañemos la presencia policial. Con nuestro silencio todos fuimos parte activa de lo que a futuro vivirá nuestro país. Así es amigas, ¿ creen UDS. que había algo que celebrar ?. Carabineros fue políticamente negociado por un Gobierno sin pantalones, como lo será todo el resto de la institucionalidad, del hasta hoy hermoso país.

Reiterando mis más sentidos agradecimientos, les ofrezco un fuerte abrazo para cada uno de UDS.

Coronel (R) Alejandro Carrasco A.

/Gap