Cerca de las 18:00 horas del martes pasado, en la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados, se vivió una escena que generó comentarios y que aún resuena entre algunos de los presentes. En la ocasión se votaba el proyecto del Ejecutivo que crea el Ingreso familiar de Emergencia para los sectores más vulnerables afectados por la crisis del coronavirus.

En la instancia, el ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, explicó la nueva iniciativa que busca entregar un beneficio por tres meses a las familias más vulnerables que dependen principalmente de ingresos informales. Pero la oposición ya tenía su estrategia preparada. El día anterior se encargaron de repetir que los montos propuestos por el gobiernos eran «insuficientes».

Y a pesar de que el proyecto ingresó con discusión inmediata, el tono del debate parece no ir acompañando la necesidad urgente de la ayuda estatal. Así lo percibió el ministro Sichel en la comisión que lidera el diputado Boris Barrera (PC).

Fue en esa ocasión que Sichel cuestionó la actitud de la oposición. Les dijo que con su postura estaban dejando fuera de los beneficios entre el 40 al 60% de la población vulnerable. «Si esto es un mecanismo de presión política me parece que es lo más irresponsable que uno puede hacer, porque en la práctica es estar jugando con las expectativas de las personas», los interpeló el jefe de la cartera.

En medio de la crisis por coronavirus Sichel es el ministro mejor evaluado del gabinete con 58%, mostrando un crecimiento de 6 puntos en la Cadem del 20 de abril. Su rol ha sido protagónico sacando adelante, junto con Hacienda, las iniciativas relacionadas con ayuda social. Matinales, entrevistas, salidas a terreno lo posicionan en «la primera línea» de la pandemia. Y esta semana su participación en la discusión legislativa fue intensa.

Tenemos que hacer buena política social y apoyar de manera urgente a las personas que han sido afectadas por esta crisis. Ahora en sala @camara_cl esperamos que se vote el proyecto de ley #IngresodeEmergencia para apoyar a 4,3 mm de chilenos que viven de ingresos informales. pic.twitter.com/VqweuKgNaw — Sebastián Sichel (@sebastiansichel) April 30, 2020

«Cuando uno hace política del deseo diciendo ‘nos encantaría que supere la línea de la pobreza’, en la línea de los deseos yo también digo que sí, por eso luchamos todos los días en el Ministerio de Desarrollo Social, nos desvelamos, no solo nosotros sino que todos los que han pasado por este ministerio años atrás. Nos desvelamos pensando cómo subir los ingresos, cómo proteger socialmente a las personas, cómo transferir más recursos. Esa es la esencia de nuestro trabajo. Y, por lo tanto, no llegar a la línea de la pobreza es un déficit del país que no se soluciona jugando a la pequeña política, sino que se soluciona muchas veces haciendo buena política social», continuó el ministro en una comisión que lo escuchaba con atención y en silencio.

Sichel apuntó luego: «Ayer me encontré con una sorpresa bien grande. En general, en la pequeña política uno puede jugar a hacer solicitudes con el tejo pasado, pero la verdad ahora la solicitud de la oposición era cuatro veces el costo fiscal de esta, como si nada, como una propuesta de un grupo de la oposición».

«Es la forma de mantener sana las finanzas del Estado, porque si no, jugaríamos el peor de los roles del mundo en que simplemente la suficiencia se califica de acuerdo a razones políticas y no a las responsabilidades financieras de un Estado».

También aprovechó de hacer un rápido repaso de historia política para dejar en claro que los proyectos que incluyen recursos fiscales son de iniciativa exclusiva del Ejecutivo.

«Este no es un ordenamiento constitucional de la dictadura, sino de muchos antes, donde hay un solo encargado de las finanzas públicas que se llama Poder Ejecutivo, que es el que propone y que tiene iniciativa exclusiva, que está en la Constitución desde el año 43. Potestad que en su minuto defendió Juan Antonio Ríos, Eduardo Frei Montalva, incluso defendió Salvador Allende en el Tribunal Constitucional en el año 70, sobre la iniciativa fiscal. Porque es la forma de mantener sana las finanzas del Estado, porque si no, jugaríamos el peor de los roles del mundo en que simplemente la suficiencia se califica de acuerdo a razones políticas y no a las responsabilidades financieras de un Estado».

Al ir finalizando su intervención el titular de Desarrollo Social les subrayó que si esa sería la forma de actuar, es decir, «rechazar todo lo que tenga que ver con gasto para dar un punto político y quedar bien con sus electores», que entonces se votara lo más rápido posible «porque tenemos que seguir tramitando y cada uno dará las explicaciones que corresponda. Yo tengo que salir a explicar por qué con esta votación dejaron o dejamos como clase política, que me avergüenza harto en esto, entre el 40 y el 60% de la población que no tiene ingresos formales, fuera de la posibilidad de obtener ese beneficio».

Y remató diciendo que llevaba días explicando el proyecto y cómo se había calculado la forma de pago del beneficios. «Estoy disponible, pero en la medida de que esto no sea vieja política de gobierno-oposición para hacer puntos políticos. Así no podemos resolver un problema de carácter urgente».

El proyecto, que busca beneficiar a unos 4,5 millones de personas, ha tenido maratónicas jornadas en el Congreso. Tras pasar por las comisiones de Hacienda y Desarrollo Social se votó en la sala de la Cámara donde la oposición rechazó los montos y pasó al Senado donde debería votarse la próxima semana.

