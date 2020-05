El alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, finalmente revocó la reapertura del mall Apumanque, el que había funcionado durante el jueves como parte del plan piloto para la reactivación de los centros comerciales en medio de la pandemia del coronavirus.

El jefe comunal aseguró que la experiencia de la jornada pasada fue “exitosa”, pero manifestó su preocupación por el alto nivel de contagios registrados a nivel nacional, los que según el último reporte del Minsal bordearon los 1.000 nuevos casos en 24 horas.

“Se tomaron las medidas y tuvimos buenos resultados, sin embargo hemos visto cómo los niveles de contagio a nivel nacional han aumentado cada día, pasando a 800 casos, 900 casos. Les pido que esperemos al menos una semana. En esa semana iremos resolviendo las falencias de esta experiencia piloto”, expresó la autoridad en un video compartido en su cuenta de Twitter.

Lavín detalló además algunos de los problemas que se registraron en el Apumanque durante la jornada piloto. “Nuestros clientes incógnitos se sacaban la mascarilla, tocaban productos o no respetaban los aforos máximos, y las personas de las tiendas no les llamaban la atención. No hay que tenerle miedo a llamarle la atención a los clientes”, señaló.

El alcalde también afirmó que “no pueden citar a trabajar a personas que vienen de comunas en cuarentena. Detectamos personas de Santiago y de Puente Alto. Eso no puede ser”. También llamó a los mayores de 70 años a no asistir a los comercios de la comuna.

Pese a esta medida, el jefe comunal señaló que se dará al menos una semana más para ver la situación de la pandemia y mejorar las observaciones, para así poder entregar una autorización definitiva al centro comercial.

2) Estos días nos permitirán corregir falencias detectadas por nuestros clientes incógnitos. Y recuerden q los mayores de 70 años NO deben venir a un centro comercial. Está prohibido y es para cuidarlos. Es el protocolo. Aquí algunas cosas q corregir: pic.twitter.com/wrxLNSgNkJ — Joaquín Lavín (@LavinJoaquin) May 1, 2020

/psg