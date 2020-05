La animadora Raquel Argandoña protagonizó un tenso debate con el senador Manuel José Ossandón (RN), esto a propósito del debate por el proyecto de rebaja de la dieta parlamentaria.

El tema fue tratado por el panel del matinal Bienvenidos de Canal 13, que tenía como invitados al alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, el de Santiago, Felipe Alessandri, y a los diputados Pablo Vidal (RD) y Guillermo Ramírez (UDI).

En medio de la conversación apareció Argandoña, quien emplazó directamente al senador Ossandón por la demora en la tramitación del recorte de la dieta de los legisladores.

“Si yo soy gerente de cualquier compañía, el sueldo de mi secretaria no son parte de mi sueldo. Hay un periodista, un abogado… hay un equipo. En Pelarco, cuando usted fue alcaldesa, la secretaria no fue parte de su sueldo”, señaló el parlamentario, aludiendo que los ingresos no solo implicaban su salario sino que también el de sus colaboradores.

Tras esto la animadora reaccionó con molestia y afirmó que “yo ya no soy alcaldesa de Pelarco. No volvamos a Pelarco, siempre me saca a Pelarco. Conteste lo que estoy preguntando: ¿cuánto cree usted que debe ganar un senador?”.

“¿Tanto les cuesta bajarse el sueldo? La gente está cansada, senador. ¿Cuánto gana usted? ¿Cuánto gana senador? No quiero porcentajes, quiero montos. Yo no sé por qué les cuesta tanto decir”, expresó Argandoña.

El ex alcalde de Puente Alto trató de cerrar la discusión, contando que durante toda su trayectoria ha estado en terreno. “No voy a entrar en discusión, yo estoy dispuesto. He trabajado en 20 años en el barro, en comunas pobres”, expresó.