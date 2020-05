Hoy muchos sostienen que el futuro de Alexis Sánchez está muy lejos del Manchester United, club dueño de su pase y al que debería volver el primer día de julio cuando expire su cesión al Inter de Milán.

El pobre rendimiento del chileno en Inglaterra e Italia tiene de cabeza a los Red Devils, que de hecho buscan jugadores similares a Alexis. Sin embargo, el diario Manchester Evening News dedicó una nota en la que pide una nueva oportunidad para el Niño Maravilla.

“Cuatro razones por las que Alexis Sánchez debería tener otra oportunidad en el Manchester United”, sostiene el medio británico agregando que “se unió al United desde el Arsenal en enero de 2018, pero su transferencia ha sido un desastre”.

Y complementan: “Ha pasado más de dos años desde que Alexis Sánchez llegó a Old Trafford. Asegurar su firma fue un golpe de estado en su momento y el acuerdo parecía una gran victoria para United, ya que debilitaron a los Gunners al tomar a su mejor jugador e impidieron que City firmara uno de los delanteros más peligrosos de la Premier”.

Sin embargo, “las cosas no han funcionado como se esperaba después de que Sánchez no pudiera establecerse en Old Trafford. Las cosas tampoco han sido mejores para él durante su préstamos en el Inter de Milán”.

Entre las cuatro razones, la primera es calificada como “adaptarse a Manchester”, donde recogen declaraciones de Juan Antonio Pizzi respaldando a AS7. El ex DT de la Roja cree que el cambio desde Arsenal desestabilizó al delantero, pero volver desde Inter sería el empujón necesario.

Por otro lado, “el Alexis de Arsenal” es por sí sola una razón para tener en cuenta, donde el chileno fue “un delantero devastador y efectivo, algo así como un hombre milagroso”, según detalla Manchester Evening News.

Otra razón mencionada es “recordar el brillo”. Es que el mismo United sufrió en carne propia la calidad de Alexis, que le anotó dos goles en los primeros 20 minutos en octubre de 2015 cuando vestía la camiseta del Arsenal.

“Hora de recargar”, apunta finalmente el medio inglés. Sentencia que “en su mejor momento Sánchez era un atleta supremo, pero el tiempo parece haber pasado factura a su cuerpo. La pregunta en el futuro es si puede usar el paréntesis futbolístico actual para recargarse y recuperarse. El temor a los fanáticos del United es que los mejores días de Sánchez hayan quedado atrás, pero depende de él demostrar que están equivocados”.

