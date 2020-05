El periodista estadounidense Lawrence Wright –autor de algunas de las mejores páginas sobre los atentados del 11 de septiembre de 2001- acaba de publicar su primera novela The end of October. El libro podría no haber tenido más repercusión que el hecho de ser la primera ficción de un periodista ganador del Pulitzer y autor de The Looming Tower –el mejor libro de no ficción sobre el periodo previo a los atentados de las Torres Gemelas. Pero lo que hizo la diferencia fue que Wright escribió sobre una pandemia que azota al mundo y lo hizo antes de que estallara la actual crisis. Logró “predecir” casi mágicamente el futuro. Un acierto que le dará mayor visibilidad a su obra, cuya adaptación cinematográfica está en camino. Porque hoy lo que todos quieren es justamente‌ eso, predecir el futuro, intuir como Wright lo que podría venir. Pero lo más cerca a los profetas que tenemos son los matemáticos, que con sus modelos tampoco han sido capaces de acertar. Por eso, no nos queda más que vislumbrar algo de luz a través de los análisis de los columnistas.

Y cuando de predecir lo que viene se trata, el escenario económico es el que más inquietud despierta. El Presidente Sebastián Piñera sugirió que habría que cambiar nuevamente la fecha del plebiscito porque la crisis económica que se avecina lo hará necesario –desatando críticas en la oposición y entre los suyos. Pero más allá de ese debate, lo que nadie parece descartar es la profunda crisis que se avecina, con más de un 10% de los trabajadores asalariados ya suspendidos y un alza de 20% en las solicitudes de seguro de cesantía. Por eso, el economista Hernán Cheyre se pregunta en su columna del lunes: ¿Y después qué? Para él, “lo que se va a requerir es impulsar con fuerza una ola de reemprendimiento en el país, de manera que con prontitud se puedan volver a utilizar los recursos productivos disponibles”. Pero alerta, además, que “no se debería descartar la opción de implementar algún tipo de subsidio a la contratación durante un período transitorio” y “flexibilizar criterios” para “facilitar la puesta en marcha de nuevas iniciativas”.

Para el economista Manuel Agosin, la crisis que se avecina puede ser mucho más grave que la vaticinada inicialmente por el FMI –que pronosticó una caída del PIB de 4,5%. “No sería de extrañar que nuestro PIB caiga entre 7% y 10% y que el desempleo se ubique entre el 10% y el 12% de la fuerza de trabajo”, asegura. Pero ese no es el único problema. “Otra consecuencia de la crisis”, agrega, “va a ser un fuerte aumento del déficit fiscal”. Según él, sólo con la caída de la recaudación tributaria el déficit podría aumentar 8%. Ello sin contar los gastos propios que requerirá y está requiriendo enfrentar la crisis sanitaria. Un panorama que en la historia, insisten los economistas, sólo es comparable con lo sucedido en los años 30 –aunque las causas en este caso son distintas, lo que vuelve inédito el actual escenario y difícil de proyectar a futuro. Lo cierto, apunta Agosín, es que es necesario “tener sumo realismo de qué nos espera”. “Serán tiempos duros”, insiste, que requerirán “espíritu de colaboración”. Es de esperar que lo encuentre.

Hasta ahora el gobierno ha impulsado una serie de paquetes de ayuda –y esta semana anunció el plan de apoyo para los trabajadores independientes. Frente a ello, la pregunta que agrega el investigador del CEP Mauricio Villena es si ¿queda espacio para seguir endeudándose? Generalmente, dice, como límite prudencial del endeudamiento para los países desarrollados se fija el 60% del PIB, y para naciones como Chile, el 40%. Frente a ese panorama “el espacio de Chile para seguir endeudándose se ha ido cerrando y es tiempo de comenzar a buscar otros instrumentos que apoyen y complementen las medidas” adoptadas hasta ahora. Y sobre ese punto, en una entrevista de Francisca Guerrero en Pulso, el economista de Cambridge Ha-Joon Chang destaca la complementariedad público-privada como instrumento clave para enfrentar la crisis: “Problemas sistémicos como el coronavirus no se resuelven con mecanismos de mercado y se requiere un Estado efectivo que intervenga”, asegura. Un punto para sumar al debate en busca de respuestas.

