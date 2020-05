La batalla contra la pandemia es tarea de todos, no solo de las autoridades de salud. Esto lo han comprendido todas las oposiciones en el mundo, quienes, asumiendo una actitud de colaboración, se han unido a sus respectivos gobiernos en el combate al coronavirus.

Pero en Chile ocurre lo contrario. La oposición no solo no colabora con el gobierno, sino que exacerba las diferencias políticas y no pierde oportunidad para atacar, rechazar y obstruir todo lo que provenga del oficialismo, especialmente, cuando se trata de iniciativas que favorecen a las personas más necesitadas, como es el reciente caso del proyecto sobre ingreso familiar de emergencia.

Resulta que el proyecto del gobierno otorga, a quienes con urgencia requieren de ayuda, una suma que es el doble de lo que hace un mes atrás exigía la oposición cuando se hablaba del bono Covid. Bueno, a pesar de duplicar sus exigencias originales, consideraron insuficientes los fondos, rechazando el proyecto en la sala, pasando al Senado donde tendrá que votarse la próxima semana.

El populismo desatado y la irresponsabilidad con que exigen mayores recursos, sin saber cómo financiarlos, indigna. E indigna con mayor razón ahora, cuando la pandemia tiene en jaque la economía mundial, y también la nuestra. Se olvidan del deterioro económico anterior a esta crisis, causado por la violencia que nunca rechazaron y tampoco piensan en la grave crisis social y económica post pandemia que tendremos que enfrentar, que va a afectar más intensamente a los más vulnerables. Pero no les importa, siguen exigiendo más, y como no se puede más, rechazan las iniciativas para que el gobierno no aparezca brindando ayuda a los más necesitados.

Y como si esto fuera poco, cinco senadores de oposición presentaron un proyecto para nacionalizar los fondos de pensiones y crear un organismo estatal que llaman Instituto de Seguridad Social de Chile para que administre los fondos de todos los trabajadores del país. Esto no es de extrañar, cuando la iniciativa la lidera el senador Alejandro Navarro (PRO), junto a Yasna Provoste (DC), Alfonso De Urresti (PS), Juan Ignacio Latorre (RD) y Ximena Ordenes (IND).

Solo imaginen lo que ocurriría si los fondos de pensiones terminara administrándolos un burocrático organismo estatal. Recordemos brevemente cómo era el sistema anterior al de las AFP, cuando había en Chile 2000 leyes sobre previsión. Ese sistema inmanejable permitía todo tipo de discrecionalidades, privilegios y corruptelas, con grandes diferencias en las edades de jubilación según la Caja en la que se estaba obligado a cotizar, porque no había libertad ni para elegir ni para asumir la responsabilidad previsional en forma personal. Y no nos olvidemos que gracias al sistema de AFP se desarrolló el mercado de capitales en Chile, lo que permitió la creación de nuevas alternativas de financiamiento para las empresas, incrementando la competitividad de nuestro país e impulsando fuertemente el crecimiento y por ende, el empleo y el bienestar de toda la población.

Pero nada de eso le interesa a esta oposición. La indolencia frente al combate al coronavirus, el pedirle consejo a un Presidente de otro país sobre cómo recuperar el poder y la irresponsabilidad en su accionar político nos habla de una oposición sin proyecto, desesperada, porque la mayoría del país reconoce que el gobierno lo está haciendo bien, que la institucionalidad jurídico constitucional ha funcionado muy bien y que los más de 30 años de responsable conducción económica, de ahorro y de crecimiento, permiten hoy disponer de los gigantescos recursos tendientes a cuidar el empleo, la subsistencia de las empresas y la ayuda a familias vulnerables.

Todo eso no lo pueden tolerar, y de ahí surge su indignante actitud, que solo causa problemas y en nada ayuda en el combate a la pandemia ni tampoco a la recuperación del país.

Por Jaime Jankelevich, consultor de empresas, para ellibero.cl

