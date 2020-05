Un equipo de astrónomos ha logrado captar 15 imágenes de los bordes internos de discos formadores de planetas que se encuentran a cientos de años luz de la Tierra. Los resultados de la investigación han sido publicados este jueves en la revista Astronomy & Astrophysics.

Las nubes protoplanetarias, parecidas a un disco de música, se forman alrededor de estrellas jóvenes y están compuestas de polvo y gas. Según los investigadores, las imágenes arrojan nueva luz sobre las formaciones estelares y la búsqueda de nuevos exoplanetas.

For the first time, astronomers captured details of planet-forming disks that sprout planetary systems 💫💪 https://t.co/8i4llps6w7

— KU Leuven News (@LeuvenU) April 30, 2020