Con tanta cesantía, y recesión, las AFPs, debieran invertir en nuestro país, en fondos de inversiones en forma más amplia y que genere empleo

En estos tiempos difíciles y de pandemia, se debiera rebajar el requisito para acceder a la pensión anticipada, al 50% y no el actual 70% que es lapidario para quienes no teniendo trabajo, con una edad cercana a la legal, no pueden acceder a sus ahorros obligatorios.