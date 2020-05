La cuarentena que ha provocado en el país el Coronavirus produjo una intensa campaña, por parte del Gobierno, en materia de sanidad y prevención del contagio de la mortal enfermedad. Sin embargo, casi tres millones de personas en situación de discapacidad (PeSD) no han recibido apoyo para afrontar la pandemia y por lo mismo se sienten ignorados en este amplio despliegue de comunicación.

Frente a ello, el presidente de la Fundación Chilena para la Discapacidad, Matías Poblete, compartió su análisis y reafirmó que no han sido considerados dentro del manejo de acciones para evitar nuevos focos. “Hay que decirlo de manera clara, la autoridad no ha estado a la altura, y solo somos considerados durante la Teletón. Podemos comenzar apuntando al canal escolar apoyado por el Ministerio de Educación, Anatel y el CNTV, me refiero a TV Educa Chile que fomenta la teleducación pero que no fue accesible desde el inicio debido a que no incorporó el diseño universal de aprendizaje (DUA)”, reclamó el representante de la fundación.

Poblete prosiguió y afirmó que “si no fuera por el trabajo de las fundaciones las PeSd estarían a la deriva en materia de sanidad ante el Covid-19 y respecto de la poca inclusión de parte de todas las iniciativas gubernamentales. Ante este escenario, nos damos cuenta que somos ciudadanos de segunda categoría”.

A raíz de esto, el presidente de la FChD se refirió a la petición del diputado (UDI) Jorge Alessandri de solicitar mascarillas especiales para las personas sordomudas. “Es una gran idea la solicitada por el legislador de la UDI, la cual apoyamos totalmente. Sin embargo, tenemos que admitir que se trata de medidas aisladas, que no están integradas a un plan de sanidad enfocado directamente en las PeSD”.

Por lo mismo, Matías Poblete llamó con fuerza a las autoridades a facilitar procesos inclusivos efectivos mediante propuestas que estén relacionadas con la pandemia del Covid-19. “Es necesario que hoy las autoridades conversen con nosotros que somos los expertos que trabajamos con las personas con discapacidad, estamos abiertos a colaborar para superar esta pandemia mundial”, planteó.

Al finalizar, el especialista remarcó que la inclusión debe ser parte del ADN de Chile y no sea solo motivada por denuncias o por iniciativas propias. Al contrario, Matías Poblete dijo esperar que sean tomados en cuenta en las iniciativas del Ejecutivo de cara al combate del Covid-19. “Quiero hacer un llamado fuerte y claro a los expertos que están trabajando en esta pandemia a que se acerquen a las fundaciones especializadas en discapacidad. Tenemos que entender que cada vez que se implemente algo debemos pensar que la información sea accesible para todo tipo de personas, y así no limitaremos que el mensaje solo llegue a algunas personas”, concluyó.

