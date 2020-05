El mediocampista francés Samir Nasri fue pupilo de Jorge Sampaoli en Sevilla FC donde jugó Champions y llegó a octavos de final, donde fue eliminado por el Leicester City. Es por eso que aprovechando la cuarentena el ahora jugador de Anderlecht repasó su relación con el entrador nacido en Casilda.

Y el ex seleccionado galo contó que estuvo lejos de ser normal, dado que prácticamente el ex DT de la Roja fue su amigo.

“Tuve una relación de amistad con Sampaoli. Fue un amigo, no un entrenador. Y con Juanma Lillo (ex ayudante) fue una relación de padre e hijo. ¡Me daban escalofríos al escuchar los discursos de Sampaoli en el vestuario y eso que yo no entendía el español!”, dijo de entrada antes de ahondar en su relación con el otrora entrenador de Universidad de Chile y O’Higgins.

Y el francés contó una particularidad cuando el Casildense lo pidió para su equipo. “Sampaoli me quería tanto que me dijo: ‘Ven a nuestro equipo, puedes beber, salir en una discoteca, hacer lo que quieras y yo te cubriré frente al club. Sólo te pido que seas bueno en el campo el fin de semana. De hecho, si yo quería ir a ver a mi familia un fin de semana que no tuviera que jugar, Sampaoli me decía que él se encargaría de cuidarme al perro”, comentó.

Por Ignacio Soto Bascuñán