La industria de la aviación se ha visto afectada en todo el mundo por la pandemia económica que trajo el coronavirus y la empresa Latam en Chile no es la excepción.

Al respecto el senador Juan Pablo Letelier (PS) habló con El Rompecabezas, ya que a su juicio “en el mundo de hoy la industria aeronáutica es una industria estratégica para cada país, por eso no es casual que sea el Estado el que invierta en los aeropuertos, en los servicios públicos que garantizan el control aéreo, es un servicio fundamental desde el siglo XX”.

Para el parlamentario la industria es importante no solo por el transporte de pasajeros, sino que también de carga, “y potencia otras industrias, como el turismo que es lo más evidente”.

Desde ese punto, la disyuntiva ahora es si se hace un rescate económico a LATAM y cómo sería. “¿Se debe hacer el salvataje? Mi convicción es que la industria del transporte aeronáutico es importante, el Estado tiene algo que decir, y si el Estado va a poner dinero y se le va a pedir que ayude a este rescate, es evidente que tiene que ser con participación del Estado como ha hecho Alemania con Lufthansa, para que sea viable debería ser algo similar”.

Para el senador socialista, esto “asegura que haya una buena administración“.

“Cuando uno inyecta un capital que no es pequeño, eso se garantiza teniendo participación en el directorio. En el caso de LATAM específicamente, políticamente no es viable ningún otro modelo, porque hay desconfianza en la sociedad porque LATAM era del actual Presidente de Chile, uno de los principales accionistas; otros piensan que aún tiene acciones; la gente no entiende que el Estado vaya a aportar dinero sin nada a cambio”, aseguró.

