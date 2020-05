Tras un arduo debate en el Congreso y con votos de la oposición en contra de algunas indicaciones propuestas anteriormente en el Senado, la sala de la Cámara de Diputados rechazó el proyecto de ley que modifica la Constitución y establece una rebaja en las dietas parlamentarias. La iniciativa ahora pasará a Comisión Mixta.

Uno de los argumentos que esgrimieron desde el Frente Amplio, Partido Comunista, Partido Humanista, entre otros miembros de la oposición, fue que la iniciativa sufrió serios cambio en su paso por la Cámara Alta.

Por ejemplo, se estableció una fórmula cuatrianual para determinar los ingresos de los parlamentarios a través de un Consejo de Alta Dirección Pública, instancia que sería integrada por un ex ministro de Hacienda, un ex consejero del Banco Central, un ex contralor, un ex presidente de la Cámara o del Senado y un ex director del Servicio Civil.

Sin embargo, la mayor molestia de la oposición se produjo porque también se eliminó la norma transitoria que fijaba una reducción inmediata de hasta un 50% en las dietas parlamentarias. En su reemplazo, el nuevo texto fija un plazo de 30 días luego de publicado el proyecto para que el Consejo establezca los montos.

Justamente en torno a esta indicación se registraron 57 votos en contra, 89 a favor -se necesitaban 93 para su aprobación- y una abstención.

Previo a la votación, uno de los impulsores del proyecto, Gabriel Boric (CS), aseguró en Twitter que definir una rebaja inmediata sería el último paso del proyecto que ingresó junto a Giorgio Jackson (RD) hace seis años, por lo que “como Frente Amplio defenderemos que sea un 50% inmediato”.

Durante la discusión, en tanto, Giorgio Jackson fue más allá y pidió extender la votación a la Comisión Mixta. Según el parlamentario, con ello el proyecto no se retrasa más de una semana y permitiría “solucionar este problema, así como también que hagamos efectiva la reducción a la dieta ahora ya”.

