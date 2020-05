Los teóricos de la conspiración están convencidos que el gobierno de los Estados Unidos está trabajando junto con las NASA, medios de comunicación y otros países para crear un pánico generalizado mediante la pandemia de coronavirus, antes de comenzar una falsa invasión extraterrestre para controlar a la población e instaurar el Nuevo Orden Mundial. Los expertos en la materia afirman que todo comenzó con una noticia publicada por el The New York Times en 2017, revelando la existencia de un programa secreto del Pentágono de investigaciones de ovnis.

Casi al mismo tiempo, los científicos anunciaron que un viajero interestelar llamado Oumuamua había entrado en nuestro sistema solar. Y esta semana el Pentágono nos ha sorprendido al publicar oficialmente videos de ovnis reales, por lo que todo esto nos lleva a lo siguiente: que no están preparando para una falsa invasión extraterrestre, en la mayor ‘falsa bandera’ desde los atentados del 11 de septiembre de 12001. Sería una forma de unir a todo el mundo contra un enemigo común, a la vez que es una excusa para una tomar el poder global. Ya sea este motivo o no, ahora tenemos otra evidencia de la presencia extraterrestre en nuestro planeta.

El “platillo volador” de la Antártida

Unas imágenes de satélites de Google Earth que muestran un supuesto “platillo volador” estrellado en la Antártida, han provocado todo un revuelo en las redes sociales. El misterioso objeto brillante fue descubierto por el investigador argentino Marcelo Irazusta, quien publicó un video revelador en su canal de YouTube, Planeta Snakedos, hace varios meses, pero ahora ha llamado la atención de los expertos en ovnis de todo el mundo.

El video muestra un objeto brillante en forma de disco oculto entre los bloques de hielo de Tierra de Graham, en la península Antártica y, según Irazusta, a pesar de estar perfectamente camuflado, se ve con toda claridad que es totalmente metálico.

“En las imágenes proporcionadas por Google Earth podemos ver un objeto circular plateado que no tiene nada que ver con el resto de la superficie”, explica Irazusta. “Es claramente un objeto artificial y muy similar a los platillos voladores clásicos.”

Muchos expertos en la materia expresaron su sorpresa por el descubrimiento, además de sugerir que el misterioso objeto tiene al menos 12 metros de diámetro. También dijeron que había que guardar copias de las imágenes ya que Google eliminaran o encubrirán como tantas veces han hecho.

Sin embargo, los más escépticos argumentaron que la imagen podría ser solo el resultado de Pareidolia, un fenómeno por el cual las personas que lo experimentan creer ver formas o contenidos visuales que en realidad no están allí. Pero esta no es la primera vez que la Antártida ha sido el centro de la polémica por la presencia de anomalías. En 2018, un objeto no identificado fue descubierto en la remota Isla San Pedro (Georgia del Sur), Atlántico Sur.

Las imágenes de satélite de Google Earth mostraban un misterioso objeto que se deslizó a través de la nieve durante una distancia considerable antes de detenerse, ya que también se apreciaba un extraño rastro detrás de sí. Al igual que ha pasado con el reciente descubrimiento, miles de internautas aseguraron que se trataba de una nave de origen extraterrestre que se estrelló en la remota Isla San Pedro. Otros surgieron que esa zona era la pista de aterrizaje para ovnis y que seguramente habría cerca el acceso a una base secreta extraterrestre.

Lo cierto es que enestos momentos de cuarentena mundial, son muchos los que están observando extraños objetos en los cielos. Por lo que este hallazgo no ha pasado desapercibido y para algunos es una muestra más de que la “revelación extraterrestre” está cerca. Ahora bien, habrá que esperara para saber si se trata de una declaración oficial, tal como ha ahecho el Pentágono con los videos de ovnis, o más bien será una llegada extraterrestre, ya sean una invasión o no.

