La recién asumida ministra de la Mujer y Equidad de Género, Macarena Santelices, respondió por los polémicos dichos que entregó mientras era alcaldesa de Olmué, donde expresó su respaldo a la dictadura militar.

En una entrevista otorgada a El Mercurio de Valparaíso el 18 de diciembre de 2016, la actual secretaria de Estado planteó que “no podemos desconocer lo bueno del régimen militar”, afirmando que en aquella época “el país se consolidó en los económico y había una mística”.

Tras la ceremonia de juramento en el Palacio de La Moneda, la periodista abordó el tema y pidió que su trabajo como ministra sea evaluado desde ahora, señalando que ella nunca ha avalado los crímenes cometidos durante el régimen.

“Quiero ser clara y tajante, porque jamás he avalado ni he justificado la violación a los Derechos Humanos. El tener una tendencia política, no significa avalar hechos tan graves y que deben ser condenados no hoy, sino que siempre, como es la violación a los Derechos Humanos. Por lo mismo, quiero ser clara y lamento que se tergiversen situaciones, porque tener una postura política en ningún caso significa justificar la violación a los Derechos Humanos”, afirmó.

“Júzguenme de lo que hago desde hoy en adelante. Como mujeres, como chilenos tenemos el derecho de tener tendencias políticas, pero eso en ningún caso significa vulnerar ningún tipo de derecho, o de justificar la violación de Derechos Humanos”, insistió la ministra.

Tras abordar el tema de la dictadura, Santelices abordó los desafíos que deberá enfrentar en su nuevo cargo, entre los que se cuentan el aumento en las denuncias por violencia de género durante las cuarentenas por la pandemia del coronavirus.

/psg