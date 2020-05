Quedarse sin almacenamiento es algo muy habitual en los iPhone, antes o después vamos a tener que recurrir a todo lo que nos ofrece iOS 13 para conseguir un extra de almacenamiento, si queremos seguir haciendo fotos y sacando provecho a nuestro smartphone. Te mostramos cuales son todos esos pasos que debes seguir para liberar espacio en tu iPhone y que no te encuentres con limitaciones.

Con la llegada de iOS 13 muchos fueron los cambios en el sistema operativo de Apple que entre otras cosas nos permiten mejorar la batería del iPhone, aunque estos también tuvieron su repercusión a la hora de controlar el almacenamiento de sus móviles. Más allá de eliminar las fotos y videos que tenemos en nuestro móvil, te enseñamos lo que debes hacer para que sea cual sea nuestro modelo, consigamos liberar espacio.

Ayúdate de las recomendaciones de iOS 13

Cuando nos encontramos con este problema tan recurrente, lo primero que debemos hacer es optar por las soluciones que nos plantea Apple. Para ello tendremos que seguir los siguientes pasos:

Entramos en los Ajustes de nuestro iPhone.

Después tocamos en General.

Y a continuación entramos en Almacenamiento del iPhone.

Dentro de esta sección entraremos en la parte superior una gráfica sobre el uso de nuestro almacenamiento con el que identificar rápidamente qué es lo que más almacenamiento utiliza. Justo debajo tenemos las recomendaciones donde nuestro iPhone nos hará una serie de recomendaciones para cada caso puntual. En ellas podremos ver alguno ajustes y opciones que nos permitirán desentendernos de complicaciones y dejar que el sistema decida por nosotros.

Elimina todas las apps que no usas

Una de las recomendaciones que nos hará iOS 13 en la opción que hemos visto anteriormente tiene que ver con la opción para desinstalar automáticamente apps que no utilizamos, pero si no queremos perder alguna app en concreto será mejor hacerlo manualmente. Con el paso del tiempo guardamos en nuestro iPhone apps que realmente no necesitamos y en algún momento debemos instalar si nos quedamos sin espacio.

Lo que tenemos que hacer para desinstalar una app y conseguir así más espacio para otras opciones es dirigirnos a la pantalla de inicio y mantener el dedo pulsado sobre una de las apps. Nos aparecerán las opciones disponibles, entre ellas la de eliminar app y con ello deshacernos de la memoria caché que en algunos casos puede ser muy grande.

Elimina podcast, música y archivos

En iOS 13 tenemos la opción de descargar música y podcast para después poderlos disfrutar sin conexión, aunque esto conlleva utilizar una parte de nuestro almacenamiento. Además de esto, los archivos que hemos descargado también puede suponer una parte importante de nuestro almacenamiento y si realmente queremos liberar espacio en nuestro iPhone, tenemos que poner mucha atención a estos tres tipos de contenidos.

Desde las correspondientes aplicaciones de Podcast o bien en iTunes vamos a tener acceso a una biblioteca donde escogeremos si queremos seguir descargando estos programas de forma automática y eliminar todo aquello que ya no necesitamos. También podemos configurarlo para eliminar automáticamente los podcast que ya hemos escuchado, una forma de liberar espacio sin estar pendientes de ello.

Liberar espacio en tu iPhone con la nube

El servicio de almacenamiento en la nube de Apple es iCloud con el cual vamos a tener acceso gratuito a 5 GB que podemos aprovechar al máximo con las fotos de nuestro iPhone. Con solo seguir los siguientes pasos vamos a conseguir aprovechar mejor los recursos de nuestro iPhone:

Accedemos a los Ajustes.

Después entramos en Fotos.

Seguidamente vamos a poder escoger la opción Fotos en iCloud.

Y por último tocaremos sobre «Optimizar almacenamiento«.

En el caso de los archivos también podremos recurrir a iCloud Drive para guardar documentos que queremos no solo liberar del almacenamiento de nuestro iPhone, sino que podemos trabajar con ellos desde cualquier otro dispositivo y que se mantengan sincronizados.

Google Fotos es la solución ilimitada

En caso de que queramos liberar aún más espacio de nuestro iPhone, solo tendremos que descargar Google Fotos desde la App Store. Esta herramienta nos permite realizar una copia ilimitada de todas nuestras fotos y videos comprimiéndolos mínimamente. Es un recurso muy extendido y que nos servirá para poder tener siempre en nuestro móvil las fotos que necesitamos.

Con este recurso vamos a poder olvidarnos de los problemas de almacenamiento y eliminar de nuestro móvil todos los contenidos multimedia. Ganaremos un gran espacio que podemos usar en aplicaciones y otras necesidades.

