Son tantas las funciones con las que cuenta nuestro móvil, que incluso sin tarjeta SIM, puede ser usado para una gran cantidad de funciones. En ocasiones pueden ser aquellos móviles antiguos que pueden ser usados como centro multimedia o de juegos, sin necesidad de tener la tarjeta de un operador dentro. Precisamente por eso, vamos a ver cómo poder usar el iPhone sin tarjeta SIM.

Sin embargo, cuando queremos acceder a nuestro iPhone sin tarjeta SIM, automáticamente nos saltará el mensaje que nos invita a introducir la tarjeta para poder activar el iPhone. Por suerte existen varios métodos para poder hacerlo sin ella, aunque requerirá dar algún que otro paso para lograrlo.

Usar el iPhone sin tarjeta

Mediante iTunes

El primer método para activar nuestro iPhone sin tarjeta SIM para por iTunes. El único requisito es que nuestro iPhone sea libre y no esté atado a la red de ningún operador para funcionar. También necesitamos la última versión actualizada de iTunes para Windows o Mac.

Tendremos que conectar el iPhone al PC mediante el cable USB. Al conectarlo, iTunes nos guiará paso a paso para poder activar el iPhone sin tarjeta SIM en cuestión de segundos. En el caso de que aparezca un mensaje haciendo referencia a que no tenemos tarjeta SIM, es posible que nuestro iPhone no esté liberado, por lo que este método no será válido.

Con otra SIM

Este método requiere de la ayuda de terceros, o si contamos con otra tarjeta SIM de trabajo o similar. El truco requiere que introduzcamos la SIM alternativa en nuestro iPhone. Después seleccionamos el uso de solo red Wi-Fi y desactivamos “Datos Móviles”. Una vez activado el teléfono, quitamos la tarjeta y reiniciamos el iPhone. Al volver a encenderlo podremos usarlo sin necesidad de tener una SIM en su interior.

Llamando al 112

Este método no es el más recomendable por dos motivos: el primero es que no da resultado por igual a todos los usuarios, y el segundo que el 112 es un servicio de emergencias al que no debemos molestar si no es para una causa justificada. Sin embargo, el objetivo es pulsar el botón de cancelar la llamada antes siquiera de que de el primer tono.

Tendremos que encender el iPhone sin la tarjeta SIM, y esperamos a que nos muestre el mensaje de error de activación. Después pulsamos el botón de inicio y seleccionamos “Llamada de Emergencia” y pulsamos el 112. Después y de forma instantánea mantenemos pulsamos el botón de encendido mientras tocamos en cancelar. Después tocamos en la parte superior de la pantalla para volver a la ventana de llamadas de emergencia y pulsamos sobe “Finalizar llamada” De esta forma se activará y nos permitirá configurar una red Wi-Fi para utilizarlo sin tarjeta SIM.

Con una R-SIM

Las R-SIM tienen como objetivo que nuestro iPhone no liberado pueda funcionar con cualquier operador. Era un método muy usado hace tiempo, pero ahora también sirve para nuestro cometido de usar el teléfono sin tarjeta SIM. Este método requiere de un pequeño desembolso económico.

Una vez tengamos en nuestro poder la R-SIM, lo encendemos y seleccionamos la red. Una vez realizada la confirmación reiniciamos el móvil y se conectará a la red elegida anteriormente. Después nos conectamos a una red Wi-Fi y realizamos la conjuración del iPhone normalmente. Podremos seguir usándolo sin necesidad de tener una SIM real de cualquier operador.

/psg