Hablar del coronavirus es sinónimo de teorías de la conspiración. Desde que apareció el COVID-19 en nuestras vidas, son muchos los que han afirmado que hay más de lo que nos cuentan. Y no lo dicen las teóricos de la conspiración, también periodistas, científicos, celebridades e incluso políticos. Lo cierto es que las teorías de la conspiración sobre el coronavirus han inundado Internet, ya sea con la tecnología 5G, un laboratorio misterioso o el mismo Bill Gates que supuestamente está detrás del virus. De hecho, estudios recientes revelan que más de la mitad de la población cree que el virus se creó en un laboratorio chino.

Hemos abordado muchas de estas teorías de conspiración, como que el 5G es especialmente peligroso para el sistema inmunológico de las personas, por lo que podría ser el verdadero culpable de la propagación del virus por todo el mundo. Otra teoría conspirativa sobre la tecnología 5G y el coronavirus está vinculada a Bill Gates, la cual dice que sería una falsa enfermedad para ocultar los daños relacionados con 5G y que Gates lo creó para controlar el mundo. Lo cierto es que llegados a este punto de una misteriosa pandemia aparecida de la nada en China, todo puede ser posible. Pero todo este oscurantismo iba a acabar, sin embargo, el científico que estaba a punto de revelar la verdad sobre el coronavirus ha sido asesinado.

Un descubrimiento que podría cambiar el rumbo de la historia

El profesor Bing Liu, de 37 años, fue encontrado muerto por múltiples heridas de bala en su casa de Pittsburgh, Pensilvania, EE.UU., el sábado después de un presunto asesinato-suicidio. El científico chino era profesor asistente de investigación en la Facultad de Medicina de la Universidad de Pittsburgh con experiencia en “modelado computacional y análisis de la dinámica de sistemas biológicos. Pero al parecer, el profesor Liu “estaba a punto de hacer hallazgos muy significativos sobre el coronavirus”. La universidad dijo que era un investigador “sobresaliente” y “prolífico” que se destacó durante la crisis del coronavirus.

“Estaba empezando a obtener resultados interesantes”, dijo Ivet Bahar, jefe del departamento de biología computacional y de sistemas, al periódico local Post-Gazette. “Él estaba compartiendo con nosotros, tratando de entender el mecanismo de infección, por lo que esperamos continuar con lo que estaba haciendo”.

La universidad dijo en un comunicado que el profesor Bing estaba a punto de hacer hallazgos muy significativos para comprender los mecanismos celulares que subyacen a la infección por SARS-CoV-2 y la base celular de las siguientes complicaciones. También señalaron que completarán lo que comenzó en un esfuerzo por rendir homenaje a su excelencia científica. Originario de China, el Dr. Liu recibió su Licenciatura en Ciencias y su Doctorado en Ciencias de la Computación en la Universidad Nacional de Singapur. Hizo sus estudios posdoctorales en la Universidad Carnegie Mellon en los Estados Unidos. Recientemente había sido ascendido a un puesto de profesor asistente de investigación en la Universidad de Pittsburgh.

¿Cómo murió el Dr. Bing Liu?

El Dr. Bing Liu murió después de supuestamente recibir varios disparos del ingeniero informático Hao Gu como resultado de un supuesto triángulo amoroso. Según la versión policial, Gu entró en la casa del Dr. Liu a través de una puerta abierta antes de abrir fuego, golpeándolo en la cabeza, el cuello y el cuerpo.

“Nuestra investigación de las circunstancias que rodearon la muerte de Bing Lu y Hao Gu indica que las acciones que tuvieron lugar el sábado 2 de mayo de 2020 fueron el resultado de una larga disputa sobre una compañera sentimental”, dijo el sargento Kohlhepp. “No hemos encontrado evidencia de que este trágico evento tenga algo que ver con el empleo en la Universidad de Pittsburgh, o cualquier otro trabajo que se realice en la universidad y la actual crisis de salud que afecta a los Estados Unidos y al mundo. Debido al hecho de que las personas involucradas no son ciudadanos de los Estados Unidos y de acuerdo con el protocolo de larga data, nuestra revisión ha sido enviada a las autoridades federales.”

¿Cuáles son las teorías de conspiración que rodean la muerte de Liu?

Como era de esperar, después de que las autoridades informaran sobre el asesinato del Dr. Bing Liu, fueron muchos los que alzaron su voz en las redes sociales para denunciar una conspiración. Están convencidos de que el investigador chino estaba a punto de revelar la verdad sobre el coronavirus, que tal vez se originó en un laboratorio o incluso que se trata del mayor engaño de la historia.

Pero hay que recordar que esta no es la primera vez que una persona relacionada con teorías de la conspiración muere ene extrañas circunstancias. En 2014, murió David Crowley, un aspirante a cineasta de California, mientras rodaba un largometraje llamado “A Gray State”, una historia que trataba del estado policial, la represión de la ley marcial y el colapso social en EE.UU. Según la versión oficial, Crowley asesinó a su hija y mujer antes de suicidarse. Además, las autoridades relacionaron al director de cine con la radicalización islámica. Esto provocó indignación en su familia, que aseguraron que era imposible que Crowley hubiera asesinado a su mujer y a su hija. Incluso crearon una pagina de Facebook para pedir justicia sobre la verdadera muerte de David Crowley.

Tampoco no nos podemos olvidar de la muerte del ufólogo y teórico de la conspiración Max Spiers, que fue encontrado sin vida tras vomitar un líquido negro después de una conferencia en Varsovia, Polonia. En este caso las autoridades negaron a la familia el acceso a los resultados de la autopsia. Por no decir del misterio mensaje que recibió su madre justo antes de morir: “Estoy en problemas. Si me pasa algo, investigad”.

Ahora, el profesor Bing Liu forma parte de la larga lista de extrañas muertes y asesinatos relacionados con las teorías de la conspiración. Y por desgracia, nunca sabremos que lo que descubrió el profesor Liu, un hallazgo que podría haber cambiado el rumbo de la historia.

¿Te crees la versión oficial de la muerte del profesor Liu? ¿O piensas que todo forma parte de una conspiración para ocultar la verdad sobre el coronavirus?

