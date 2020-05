El anuncio de Cencosud de echar pie atrás a su adhesión a la Ley de Protección al Empleo inició un nuevo capítulo de esta controversia y abrió un espacio para nuevas modificaciones a la normativa legal.

Bajo esta lógica, y medio de un complejo escenario para el mercado laboral, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, volvió a entrar de lleno en la polémica y se refirió en concreto a la modificación que prohíbe la repartición de dividendos de todas las sociedades anónimas y la incidencia que a su juicio tiene sobre el aumento de despidos.

En esta línea miró al Congreso y dijo que “la forma en que se legisló, creo que se pasó varios pueblos”.

Y añadió que esta situación puede generar varios problemas, “creo que al impedir que cualquier sociedad anónima (abierta o cerrada) que se acoja a la suspensión temporal se vea impedida de repartir un peso de sus utilidades, claramente creo que eso genera un incentivo para despedir”.

Sobre otra nueva modificación, Briones se abrió a la posibilidad y aseguró que lo van a evaluar. En ese sentido reiteró que desde el gobierno advirtieron el impacto que una medida como esta iba a tener sobre el empleo.

“Estamos viendo las alternativas, pero hay que hacerse cargo del problema que esto puede generar de la forma en que quedó”, dijo el ministro.

Este punto adquiere relevancia, porque ayer la empresa informó que reintegraría los montos pagados por la AFC a sus trabajadores. Sin embargo, en la práctica, la devolución de las prestaciones en caso de que una compañía decidiera finalmente no acogerse a esta ley es una acción que no está regulada en la normativa legal vigente, por lo que no sería posible que retornasen estos recursos.

Nulo IPC de abril

En la cita también se refirió a la nula variación del IPC en abril. Sobre esto, el titular de las Finanzas Públicas aseguró que significa un alivio para el bolsillo de los chilenos, dado que las cuentas que están indexadas a la inflación no experimentarán variación.

Detrás de esta nula variación, dijo, hay varios factores. Sin embargo, aclaró que producto del Covid-19 hay un shock de oferta y demanda. “Hay que monitorear esto, en cualquier caso las expectativas de inflación para el año están ancladas en los rangos que define el Banco Central”.

