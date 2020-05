Tal y como estaba previsto, el Gobierno confirmó este viernes que enviará el Congreso un veto para sacar adelante la ley de ingreso familiar de emergencia, esto luego del traspié que el proyecto sufrió en el Congreso después de que se rechazara el contenido de la iniciativa respecto al monto del bono.

Tras sostener una reunión con un grupo de parlamentarios de Chile Vamos, el ministro de la Segpres, Felipe Ward, indicó que “vamos a ingresar el veto de forma de poder tramitar en la Cámara de Diputados y en el Senado, lo antes posible en esta última etapa procesal, en esta última oportunidad que van a tener los parlamentarios para decir que sí a los 4,5 millones de chilenos que están esperando este veto y esperamos que esto termine por aprobarse”.

En la misma línea, el ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, manifestó que “estamos preocupados, porque no hemos logrado que la oposición destrabe su posición original y podamos rápidamente transferir esos recursos a las personas”.

Según Sichel, “aquí no se agotan las ayudas, ni es la última ayuda que daremos, sino que básicamente tenemos que tener una estrategia que vaya incorporando a nuevas familias a potenciales ayudas y no concentrarnos sólo en esta”.

“Hay un desafío gigante que tiene que ver con cómo enfrentamos esta crisis, son tiempos de confianza, son tiempos de humildad, son tiempos de sentido de urgencia, yo creo que estos tres principios son los que tienen que regir en la conversación que tenemos que tener por delante. No es el tiempo del gallito político, es el tiempo de la solución urgente”, sostuvo.

Y agregó que “tenemos fondos pertinentes para que hayan más apoyos hacia adelante, pero nuestro compromiso de gasto se mantiene igual, porque estamos garantizando que van a venir más apoyos futuros (…) No nos parece responsable decir hoy nos gastamos todo, para que mañana otras familias o estas mismas, les digamos no tenemos más que hacer”.

Con ello, Sichel advirtió que “no me gusta ese lenguaje, que es básicamente el que han instalado algunos parlamentarios de oposición, ‘si usted no ofrece más, yo no apoyo el proyecto'”.

El veto se presentaría cuando vuelva a sesionar la Cámara y aún no se decide si será un veto aditivo o sustitutivo, señalaron desde La Moneda.

