Este domingo el ministro de Salud, Jaime Mañalich, informó que se postergó nuevamente la entrega del carnet covid. El secretario de Estado argumentó que podría evidenciarse discriminación en distintos aspectos.

El titular de la cartera indicó, respecto a esta medida, que “podría desencadenarse un problema de discriminación bastante severo. Esto es una hipótesis. Pero, es una hipótesis que hay que atender”.

“Ha sido publicada incluso en medios internacionales, en el sentido que podría ocurrir que a una persona que se le entrega un carnet covid tenga frente a otro que no lo tiene determinados privilegios a la hora de ser contratado, recontratado en su trabajo, entrar a un recinto público, etc”, agregó.

Asimismo, explicó que “por ahora vamos a entregar sólo un carnet de alta de covid y no vamos a entregar, por ahora, hasta que tengamos más claridad de acuerdo a los expertos de este punto, el carnet covid. Como insisto, su aplicación ha sido demorada por este motivo.

El ministro reiteró que “ha aparecido un fundamento atendible en publicaciones nacionales e internacionales en las cuales se produce una inquietud, respecto a que este carnet podría generar una discriminación odiosa en desmedro de quienes no lo tienen, quienes no han tenido la enfermedad, quienes no han hecho el tramite”.

“En ese sentido, hemos puesto en pausa, en espera, y solamente como la ley de derechos y deberes nos obliga, vamos a entregar a las personas que hayan estado hospitalizados o que hayan cursado con cuidado en sus domicilios un carnet de alta”, continuó.

Además, sostuvo que “esta decisión se tomó entre el viernes en la noche y el sábado en la mañana”.

La autoridad sanitaria informó que durante las últimas 24 horas la cifra de contagios sumó un total de 28.866 en el país. En tanto, los fallecidos aumentaron en 8 personas, lo que llegó a una suma de 312.

