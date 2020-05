«La postura de la mesa ha sido siempre de crítica a la gestión del ministro de Salud» señala el doctor Renato Acuña Lawrence, actual consejero del regional Santiago del Colegio Médico y próximamente uno de los candidatos para competir por la presidencia del gremio que hoy tiene la doctora Izkia Siches.

El cirujano pediátrico de la Clínica Alemana y académico de la Universidad del Desarrollo, se muestra disconforme con la actual gestión de la directiva nacional del organismo. «Han tenido un comportamiento político», señala.

Durante el consejo de este viernes 8 de mayo se resolvió que las elecciones de la mesa nacional del Colegio Médico serán en agosto, por lo que las campañas de las listas empezarán en junio. Acuña sostiene que si Siches llegara a ser derrotada «todo su capital político se va al tacho».

-¿Cuál fue la resolución final del consejo en relación a las elecciones del gremio?

-En principio se van a hacer las elecciones en agosto, guardando todas las protecciones, pero quedaron varias cosas pendientes, porque puse en el tapete que me interesa mucho la seguridad que habrá en el voto electrónico, y qué va a pasar con los médicos mayores que no se manejan con ese mecanismo. También me referí a las elecciones anteriores, diciendo que hubo «ruptura de la seguridad del servicio», y ahí me dieron una explicación bizantina, hubo 120 votos confirmados que fueron fraudulentos, y a pesar de eso, el comité electoral consideró válida la elección, entonces fue bien irregular. Ahora pedí que las medidas de seguridad no podían caerse y esperamos que se cumple.

“Vamos a tener que hacer una campaña, casi un ‘puerta a puerta’, y vamos a tener que enfocar la campaña diciendo ¿quiere el Colegio Médico como está, con una candidata que está por un puesto político o quiere un Colegio Médico gremial con médicos que estén dirigiendo el gremio?”

-¿La actual presidenta del Colmed, Izkia Siches, irá a la reelección?

–Ella dijo que iba, y que iba a ganar. Ahora honestamente con los grados de aceptación que tiene, capaz que se entusiasme y quiera ir por una diputación, entonces, si yo voy a una elección con ella, con todo lo popular que es, yo no pierdo nada con no salir electo, porque sería lo lógico, pero si ella llega a perder, todo su capital político se va al tacho. Para ella es súper importante, pero como está pensando que va a ganar así mirando para atrás, a nosotros nos conviene porque una vez que comience el proceso vamos a partir muy fuerte con todo lo que es la medicina privada, los médicos privados, los médicos extranjeros que son la mayoría venezolanos que no quieren una nueva Venezuela y que, por lo tanto, no van a votar por la izquierda. Tenemos que convencer a muchos médicos porque nuestro sector es súper cómodo, mover a los doctores de la Clínica Alemana cuesta. Vamos a tener que hacer una campaña, casi un puerta a puerta, y vamos a tener que enfocar la campaña diciendo ¿quiere el Colegio Médico como está, con una candidata que está por un puesto político o quiere un Colegio Médico gremial con médicos que estén dirigiendo el gremio?

-¿Ya tienen armada la directiva que conformaría su lista?

-La tenemos más o menos armada, porque todavía estamos haciendo focus group, por ejemplo, buscando un liderazgo de una mujer joven, porque en el fondo aparecemos como los viejitos. Con nosotros está el doctor Enrique Paris; de Concepción estaría el doctor Álvaro Llancaqueo, de Santiago hay varios, Carlos Carvajal, yo disponible, hay muchos que están disponibles y en el momento de tener que hacer la lista vamos a ver quién está mejor posicionado, con más tiempo, con más ganas y con más apoyo.

-¿Y su foco, como dice, sería recuperar el gremio de la política?

-Sí, saquemos el Colegio Médico de la política. Yo iría, en un principio, como presidente porque me conocen muchos médicos, porque he hecho mucho tiempo clases, porque tengo buena llegada con la gente joven, quieren que vaya de presidente, y Enrique Paris quiere que vaya yo de presidente, aunque creo que debería ir él.

-¿Cómo evalúa la gestión de la mesa actual en medio de la pandemia de coronavirus?

-Ha sido un comportamiento político. En un comienzo, Izkia hizo un gallito con Mañalich, en que tenía que haber una cuarentena total, y después de que los resultados de la gestión del ministro empezaron a florecer, dijo «ahora estamos con diálogo», se dio una vuelta en el aire súper fea. Y ahora que le empezó a ser más complicada la situación, empezó a tirarle de nuevo, pero si se analiza la postura de la mesa ha sido siempre de crítica a la gestión del ministro de Salud. Ni siquiera cuando estábamos con buenos resultados, igual. La postura que ha tenido la mesa directiva ha sido de crítica y crítica, no han construido nada.

-¿Y cómo es su relación con Siches?

–A mí ella no me saluda, en los últimos consejos ha pasado por el lado porque yo fui uno de los que le hizo caer a su primer vicepresidente, Pablo Salinas que salió presidente del regional Santiago, y tenía una acusación y sentencia ética de no poder ejercer cargos gremiales de por vida y aunque no podía inscribirse, lo hizo y salió. Entonces cuando yo dije que había un presidente que estaba sancionado, me dijo «no doctor no se meta en ese tema», y ahí el abogado del colegio no se acordaba de la sentencia.

-Hace un par de días renunció la presidenta del Colegio Médico de Santiago, Natalia Henríquez, ¿cuáles fueron las razones?

-En el consejo regional de Santiago, Natalia leyó una carta personal y una carta de renuncia, básicamente por maltrato. Ella sentía que como mujer la habían maltratado, que la habían atropellado, que había aguantando mucho tiempo. Pero ella cumplía su período el 31 de mayo y se había comprometido en junio partir con otras cosas así es que renunciaba a la presidencia y al consejo.

-Entiendo que la doctora Henríquez era cercana a Siches.

-Ella iba en la lista con Izkia, y hasta Natalia la propuso para darle el premio a la trayectoria en el día de la mujer hace dos o tres años atrás, entonces sí eran muy amigas. No sé si Izkia notó que Natalia le hacía sombra, porque es una mujer extraordinaria, una dirigente súper comprometida, trabajadora, ordenó el regional Santiago y fue absolutamente transversal. O sea, ella era la presidenta de todos, no de un grupo como ha sido Siches. La doctora Henríquez tuvo un sentido social impresionante, muy comprometida con los médicos. Fue curioso porque en la discusión de la mesa regional Santiago, todos los que alguna vez fuimos opositores a ella, fuimos los únicos que lamentamos que renunciara. Natalia sabe que está absolutamente apoyada por nosotros, yo la apoyo a ella cien por ciento.

-¿Hubo un quiebre en la mesa regional Santiago?

-Sí, fue tanto el quiebre que Natalia Henríquez ahora apoya a Paris, no a Siches. Si hubiera habido elecciones en marzo, como estaba estipulado, Natalia nos habría apoyado. Ella es de izquierda, pero va más allá de eso, se la juega por lo que ella está pensando y está diciendo, y eso tiene un valor intrínseco que es súper grande y respetable. Trabaja por el gremio, no como Izkia que trabaja para Izkia.

Por Sofía Del Río para ellibero.cl

/psg