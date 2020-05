¿Alguien me puede explicar por qué el Ministro de Defensa Nacional invade atribuciones que no le corresponden, por existir un Jefe Defensa en la Región Metropilitana, el Gral. Carlos Ricotti – al que el Sr Espina ignora-, que tiene el mando de la totalidad de las fuerzas militares y de Carabineros ?

El habla de “haremos patrullajes”, “se tiró toda la carne a la parrilla”, se emplearán Fuerzas Especiales, etc…

Sr. Ministro, sus ganas irrefrenables de aparecer en los medios, lleva a engaño. Todo lo que Ud dijo ante los periodistas es la “pega” que hizo el Jefe de la Defensa que reunió antecedentes, apreció y planificó el empleo de sus medios. A él y su Cuartel General, todos los méritos.

Ud. lamentablemente, no agarró ni un lápiz.

Al César, lo que es del César.

Gral (R) Hernán Núñez Manríquez.