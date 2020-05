Estar de cuarentena no debería ser una excusa para abandonar el camino de la vida saludable. Aunque pasemos más tiempo en casa que nunca, podemos seguir haciendo deporte y comiendo sano. Recientemente el gobierno permitió las salidas para hacer ejercicio físico y pasear a los mayores de 14 años, lo que ha hecho volver a las calles y plazas de las ciudades a los ‘runners’ y caminantes.

Pero si quieres conocer más concretamente cuáles son los hábitos que favorecen el correcto funcionamiento del organismo, mejor que sigas leyendo. Aquí viene una guía de lo más completa con las 25 mejores actitudes que ayudan a mantener a raya a las enfermedades crónicas e infecciosas, además de procurar que tu forma física mejore con el paso del tiempo y si lo acompañas de ejericicio físico. Hemos recopilado este cuarto de centena de un artículo de la revista ‘Best Life’ para que ya no tengas más excusas y en seguida te pongas en la transición hacia una vida saludable.

Mantener una actitud positiva

La más importante. Si no tienes un buen estado mental o anímico, es muy posible que esto se revierta también en el físico, por lo que desde aquí te animamos a que bailes y te diviertas con los tuyos en la medida de lo posible, o por el contrario, disfrutes de la soledad leyendo un buen libro o viendo una serie. Un estudio de la revista ‘Clinical Practice and Epidemiology in Mental Health’ descubrió que la gente por norma general tiende a manejar mejor la ansiedad si mantienen una actitud positiva.

Comer muchas nueces

No solo están deliciosas, sino que contienen químicos muy beneficiosos para la salud como los ácidos grasos omega-3, los cuales son poderosos antioxidantes y también vienen muy bien para mejorar la presión arterial.

Beber zumo de naranja

Evidentemente, es una de las grandes fuentes de vitamina C, lo que revertirá en un importante refuerzo de tu sistema inmunológico y así evitar posibles infecciones no deseadas. Imprescindible en todo buen desayuno que se precie.

No saltarse el desayuno

Y hablando de la que es la primera comida del día, es imprescindible no saltarse el desayuno porque proviene al cuerpo del soporte energético necesario para funcionar el resto del día. Un estudio de 2019 publicado en el ‘Journal of the American College of Cardiology’ descubrió que aquellos que omitían esta comida del dia tenían un 87% más de riesgo de sufrir infartos que las personas que se mantenían fieles a su café, tostada y pieza de fruta nada más levantarse.

Ingerir menos azúcar

No solo porque aumenta las probabilidades de sufrir obesidad, sino también porque previene de graves afecciones cardíacas y de enfermedades como la diabetes. Si te interesa el mundo de la glucosa, no puedes perderte este artículo sobre la gran conspiración que rodea al azúcar.

No beber tantos refrescos

Las bebidas carbonatadas no son recomendables en una dieta sana. No solo por la abundante cantidad de azúcar que poseen, sino también porque son una fuente de calorías vacías, que pueden acabar debilitando tus huesos y así contribuir a enfermedades como la osteoporosis, según reflejó un estudio publicado en la revista ‘Missouri Medicine’.

Dormir con el teléfono lejos

‘Planchar la oreja’ con el teléfono al lado de la cama no solo actúa contra tu ciclo de sueño, sino también contra tu estado anímico y niveles de felicidad. En un estudio publicado en ‘Computeris in Human Behavior’, los participantes que no dejaron su teléfono al lado de la cama mejoraron sus niveles de bienestar y se encontraron menos estresados que aquellos que no lo hicieron.

Dormir desnudo

Según un artículo publicado en el ‘Medical News Today’, irse a la cama sin nada de ropa puede repercutir en tu calidad de sueño. Esto es porque la producción de melatonina en tu cuerpo aumenta, lo que te hace caer rendido con mayor facilidad y decrecer tu temperatura corporal. También mantenerse fresco por la noche reduce tu nivel de cortisol, la hormona del estrés.

Beber zumo de cerezas

¿Por qué de cerezas en concreto? Un estudio de 2012 publicado en el ‘European Journal of Nutrition’ halló que la cereza es una gran fuente de melatonina, la misma hormona de la que hablábamos más arriba y que dispone a tu cuerpo para descansar más fácilmente.

Ser más sociable

El ser humano encuentra la felicidad en las demás personas que se muestran afines. La amistad es sin duda una de las claves por las que una persona se mantiene sana y feliz. Poco más que añadir: disfruta de tu tiempo con tus seres queridos, sean familiares o amigos, y te garantizamos de que vivirás mucho más y en mejores condiciones.

Hacer yoga

Esta modalidad de ejercicios tiene infinidad de beneficios, y además es una de los más fáciles de hacer a la hora de practicar en casa, con apps y vídeos de clases completamente disponibles. Unas cuantas sesiones a la semana tienen un impacto muy positivo en los beneficios menttales y físicos, entre los que destacan una mejora del metabolismo y de la respiración.

Leer más libros

La lectura es otro de los grandes indicativos de salud que hay. No solo porque mejora nuestra capacidad cognitiva, sino también porque nos hace más felices.

No ver tanta televisión

Pasar demasiado tiempo frente a la “caja tonta”, como la llamaban antiguamente, depara una salud mucho peor, además de condenarnos a una vida sedentaria de la que es muy difícil escapar como te relajes. Según un estudio del ‘British Journal of Sports Medicine’, por cada hora que pasas frente al televisor después de los 25 años recorta tu esperanza de vida en aproximadamente 22 minutos.

Lavarse las manos

Un ritual de higiene personal que estos últimos meses hemos aprendido a la fuerza. Según las autoridades sanitarias, conviene pasar alrededor de 20 segundos con las manos metidas en el grifo para prevenir cualquier riesgo de contagio. Evidentemente, no solo de coronavirus, sino también de gripes y resfriados.

Adoptar un perro

Nada como un compañero canino para mejorar nuestro estado de ánimo. Además, el hecho de tenerle que sacar a pasear todos los días lo podemos aprovechar para ser menos sedentarios y disfrutar tanto de la vida como él lo hace.

Siempre cepillarse los dientes

Que no se te olvide. Después de cada comida, hay que pasar por el lavabo para cepillar tus piezas dentales en orden de prevenir caries, roturas o infecciones de muelas. Hay un estudio publicado en ‘Science Advances’ que alerta que en los dientes también se pueden alojar bacterias que pueden acabar emigrando al cerebro y causar alzhéimer.

Reírse más a menudo

No solo por diversión, sino también por salud. Un estudio publicado en 2016 en la revista ‘Psychosomatic Medicine’ halló que las mujeres con un gran sentido del humor tenían un 73% menos de probabilidad de morir por una enfermedad cardíaca. En definitiva, ríete más y vivirás más tiempo y en mejores condiciones.

Beber más agua

No solo purifica el organismo, sino que también nos mantiene hidratados y aleja las enfermedades. Además, este consejo figura en determinadas dietas para perder peso, debido a su poder saciante, con lo cual si estás pensando ponerte en forma y perder unos cuantos kilos, será tu gran aliada. Ni que decir que funciona como sustitución de las bebidas carbonatadas o refrescos, tan dañinas para el organismo.

Sentarse bien y derecho

Es imprescindible para evitar sufrir molestos dolores de espalda y mantener unos huesos sanos y fuertes en las etapas del envejecimiento. En épocas de cuarentena, este consejo es más necesario aún, ya que pasamos más tiempo sentados de lo normal.

Beber café

Aunque también tiene muchos detractores, sobre todo para diferentes afecciones, una buena taza de café matutina es rica en antioxidantes y mantiene bajo el riesgo de padecer diabetes en el futuro, así como daños en el hígado y varios cánceres o depresión, según un estudio de 2018 publicado en la revista ‘Progress in Cardiovascular Diseases’.

Bailar

Una de las mejores actividades para hacer en pareja o entre amigos. Saltar a la pista de baile a menudo nos ayuda a mantenernos activos y no solo eso, es una gran forma de comunicación con aquellas personas a las que queremos. Además, fortalecerá mucho nuestro estado de ánimo.

Escaleras, mejor que ascensor

A no ser que vivas en uno de esos grandes rascacielos de Nueva York, optar por las escaleras en vez del ascensor puede aumentar tu calidad y esperanza de vida. Además, previene de la obesidad y de sufrir presión arterial, bajando el riesgo un 15%, según un estudio del ‘European Journal of Cardiovascular Prevention & Rehabilitation.

Beber más leche

Según la revista ‘Calcified Tissue International’, tomar 1 litro de calcio al día en forma de leche puede prevenir de enfermedades como la osteoporosis. Aunque en cantidades exageradas puede ser mala y hay muchas personas a las que les produce indigestión, la leche es sin duda uno de esos alimentos que bebemos nada más nacer y nos acompañan en el resto de nuestra vida.

Cocinar más en casa

Una práctica que nos hemos visto obligados a realizar más en período de cuarentena. Preparar tus propias comidas te ayuda a vivir más sano, sobre todo porque tú escoges la cantidad de sal que le agregas o las grasas que consumes en cada plato. Además, cocinar no dejar de ser una actividad muy entretenida para hacer en familia o con amigos. Sorprende a los tuyos con deliciosos platos caseros y sanos. Sin duda, uno de los mayores indicativos para una vida sana.

