Uno de los personajes principales de la popular serie “Vikingos” es Lagertha (interpretada por la actriz canadiense Katheryn Winnick), la primera esposa del mítico caudillo nórdico Ragnar Lothbrock que, con el correr del tiempo, pasaba de ser una devota madre y una fiel esposa a convertirse en la doncella escudera más temible y famosa de toda Escandinavia.

La referencia histórica más fiable que existe sobre Lagertha se remite a la saga nórdica conocida como “Gesta Danorum”, atribuida al trovador danés del siglo XII Saxo Gramático. Según el libro noveno de esta saga, Lagertha –también llamada Hladgerd, Lathgertha o Ladgerda en el idioma escandinavo- aparece presentada como una especie de amazona escandinava que tomaba el camino de las armas luego que Frodo o Frø, caudillo de los suiones, una antigua tribu germánica que habitaba en Escandinavia en el siglo XII, invadiera el extremo sur de Noruega y matara al conde –o “Jarl”- escandinavo Siward, quien regía aquel lugar.

La “Gesta Danorum” cuenta que tras la invasión de los suiones, el caudillo escandinavo Ragnar Lothbrock reunió a sus hombres y se puso en marcha para vengar el asesinato del conde Siward, a quien al parecer le unían lazos de parentesco. Al llegar al lugar, Ragnar se encontró que el caudillo invasor Frodo había humillado a las mujeres de la familia real, obligando a algunas de ellas a trabajar en un burdel, aunque unas pocas, enteradas de la expedición de Ragnar, escaparon y, vistiendo ropas masculinas, tomaron las armas para luchar a su lado contra el invasor.

Entre todas estas doncellas sobresalía, por su coraje y habilidad como guerrera, una joven llamada Lagertha, quien según la “Gesta Danorum” era “una sorprendente y preparada skjaldmö (escudera según la tradición de las mitologías nórdica y germánica), quien, como mujer, tuvo el coraje de un hombre, luchando al frente entre los más valerosos, con su largo cabello suelto sobre los hombros. Todos se maravillaban de sus insuperables hazañas, su espada sobre la cabeza le traicionaba su condición como mujer”.

La habilidad y valentía de Lagertha en el campo de batalla fueron tales, que la leyenda pronto la asimilaría a una de las míticas valquirias, las entidades femeninas menores que servían al dios nórdico Odín, eligiendo a los guerreros más heroicos caídos en batalla para llevarlos al glorioso Valhalla o paraíso vikingo.

Las leyendas escandinavas relatan que el caudillo vikingo Ragnar Lothbrok, tras ver a Lagherta luchando en el campo de batalla, quedó impresionado con su valor, por lo que decidió cortejarla. Sin embargo, pese al interés mostrado por ésta, Ragnar tuvo que superar una prueba inesperada para conseguir su amor, ya que, cuando se dirigía a su casa para pedirle matrimonio, Lagertha puso un oso y un gran perro de caza guardando la puerta de su vivienda, impidiéndole a Ragnar la entrada.

Ragnar, obsesionado con seducir a Lagertha, mató sin problemas al oso con su lanza y luego estranguló al can, pudiendo así pedir la mano de aquella extraordinaria mujer con quien finalmente se casaría. Si bien algunas fuentes aseguran que Ragnar y Lagertha no tuvieron descendencia, otros relatos antiguos afirman que tuvieron un hijo, Fridleif Ragnarsson, y dos hijas cuyos nombres se han perdido en la historia.

Este matrimonio, no obstante, no sería de larga duración, pues Ragnar Lothbrock pronto se divorció de Lagertha para casarse con la princesa sueca Thora Borgarhjört , hija de Herrauor, conde de Götaland, una antigua región de Suecia. El personaje de Thora, quien le dio a Ragnar tres hijos (Eric, Agnar y Olof), fue totalmente omitido en el argumento de la serie “Vikingos”, aunque en la serie sí aparece la reina Aslaug, la tercera esposa de Ragnar Lothbrock, quien fue la madre de sus otros seis hijos: Björn Ironside, Hvitsärk, Sigurd, Guthrod, Rongvald e Ivar “El Deshuesado”, aunque en la serie “Vikingos” se cambió la maternidad del primero, adjudicándoselo a Lagertha.

Después de separarse de Ragnar Lothbrock, Lagertha regresó a su tierra natal, en donde entabló una relación romántica con un noble o “Jarl”, con quien tuvo otro hijo. Las sagas nórdicas cuentan que Lagertha mantuvo con Ragnar una buena relación, pese a que ya no era su marido, apoyándolo incluso cuando se desató una guerra civil en Dinamarca y ella volvió desde Noruega al mando de una flota de ciento veinte barcos para apoyarlo.

La leyenda cuenta que su colaboración fue crucial en la batalla de Laneus, cuando, liderando a un grupo de hombres en una hábil maniobra táctica, Lagertha rodeó al enemigo atacándolo por la retaguardia, lo que decidió la batalla en favor de las fuerzas de Ragnar Lothbrock.

El bardo Saxo Gramático relata en sus escritos que en la batalla de Laneus, Lagertha “voló sobre sus adversarios”, asemejándola así otra vez con una valquiria. Según Gramático, Lagertha, “con gran vitalidad en contradicción con el pequeño margen de su oferta, despertó el temple de la vacilante soldadesca por una espléndida muestra de valentía. Ella literalmente voló alrededor de la retaguardia del enemigo desprevenido en una maniobra de círculos y llevando al pánico al campamento de sus adversarios”.

Cuando las fuerzas de Ragnar salieron al fin triunfantes de aquella guerra civil en Dinamarca, Lagertha retornó a Escandinavia, donde vivió un enfrentamiento con su segundo marido. La leyenda, de hecho, cuenta que aprovechó la degradada situación conyugal para matar a su cónyuge -utilizando una lanza oculta en sus piernas- y autonombrarse “Jarl” en su lugar.

Saxo Gramático cuenta al respecto que la doncella escudera más famosa de Escandinavia “usurpó su nombre y su soberanía, pues esta presuntuosa dama pensó que era más agradable gobernar sin su marido que compartir el trono con él”.

Las fuentes históricas no mencionan sobre cómo y cuando se produjo la muerte de la mítica Lagertha, a diferencia de su ex esposo Ragnar Lothbrok, quien murió en Inglaterra tras ser derrotado y apresado por los sajones, quienes lo condenaron a muerte arrojándolo a un pozo lleno de serpientes (“Mis cachorros me vengarán”, habrían sido sus últimas palabras). Según algunos estudiosos, la combativa Lagertha pudo ser la inspiración de la diosa nórdica Thorgerd, además de ser uno de los iconos históricos más famosos de la mujer guerrera.

