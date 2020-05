Las organizaciones que agrupan a los trabajadores del Instituto Nacional de Derechos Humanos, AFFINDH y ANDEDH, llamaron a un paro nacional e indefinido desde el pasado 6 de mayo. Se escudan en los dichos del director de la organización Sergio Micco, en cuanto a que “no hay derechos sin deberes”, unos para exigir que renuncie todo el consejo y los otros para pedir que se vaya Micco. Ambas asociaciones tienen vínculos con Convergencia Social; y una de las dirigentes de AFFINDH también es vocera de la Coordinadora Feminista 8M. Mientras que el vocero de ANDEDH fue candidato a diputado por el Movimiento Autonomista.

Los integrantes de la Asociación de Funcionarias y Funcionarios del Instituto Nacional de Derechos Humanos (AFFINDH) y de la Asociación Nacional de Funcionarios Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (ANDEDH), del mismo instituto, decidieron paralizar sus funciones indefinidamente, a partir del 6 de mayo.

Advierten, en un comunicado, de un “complejo escenario institucional” por lo que acordaron “continuar movilizados” para “fortalecer la autonomía del Consejo” del INDH. La acción surge luego de que se tergiversaran los dichos del director del instituto Sergio Micco, quien en una entrevista publicada el 2 de mayo por El Mercurio dijo: “No hemos hecho lo suficiente para comunicar una de nuestras verdades: no hay derechos sin deberes”. Palabras que fueron tomadas por personalidades y grupos cercanos a la izquierda para asegurar que Micco estaba condicionando la existencia de los Derechos Humanos. Situación que el propio director del INDH desmintió durante la reunión del Consejo hecha dos días después de la publicación: “Si se lee la entrevista en ninguna parte hablo de derechos humanos, aunque parezca sorprendente, por lo tanto todo este debate sobre si son condicionales o no, no corre con lo que yo hablé”.

Pese a los llamados a paro, a las oficinas del INDH solo están asistiendo Micco y unas cuatro o cinco personas, desde hace más de 50 días, de los 220 trabajadores con los que cuenta.

La polémica por la entrevista fue azuzada por un comunicado firmado por 5 de los 11 consejeros del organismo en el que acusaban que las declaraciones de Micco eran erróneas y graves en sus alcances; y en el último párrafo aluden a la Constitución, y aseguran que se atacan conceptos elementales consagrados en el texto. Fuentes cercanas al instituto citan la propia Carta Magna para cuestionar los alcances de la controversia. El Capítulo III del pacto social se titula “De los derechos y deberes constitucionales”, es allí donde se consagran los derechos, como el derecho a la vida o a la salud a los que se refería Micco. Ese texto, que forma parte de la reforma constitucional impulsada por el ex Presidente Ricardo Lagos en 2005, fue firmado por Yerko Ljubetic, que hacía las veces de Ministro del Trabajo y Previsión Social y que ahora aparece como uno de los cinco firmantes del comunicado.

Ljubetic, militante de Convergencia Social (partido cuya principal figura es Gabriel Boric), perdió la elección para encabezar el organismo de DD.HH. contra Micco el año pasado; incluso acusó un pacto entre la derecha y la Democracia Cristiana para que el actual director obtuviera el cargo.

Por otra parte, quien hasta principios de este año ejerció la presidencia de AFFINDH, Javiera Figueroa Machuca, que continúa como dirigente sindical también es militante de Convergencia Social, además de ser vocera de la Coordinadora Feminista 8M. Esta última instancia reaccionó a las declaraciones de Micco del pasado sábado y exigió su renuncia.

“Si una institución autónoma de derechos humanos entrega tales afirmaciones por la prensa… para quienes somos defensoras de derechos humanos entendemos que estamos ante un grave peligro”, escriben. “Exigimos la renuncia del director del INDH y todo su Consejo Directivo, ya que han sido cómplices por acción u omisión de un actuar que no cumple con los principios de una institución que ha de velar irrestrictamente por la defensa de los DDHH”, finalizaron.

Este texto fue publicado el 4 de mayo. En Twitter fue compartido como parte de la campaña “amerita huelga”, que ha sido utilizado durante todo el mes de abril por este grupo acompañando distintas informaciones que para ellas son cuestionables. El llamado a paro de AFFINDH apareció el 6 de mayo, y el 7 comenzaron una campaña para exigir la renuncia de todo el consejo del INDH.

Figueroa participó en el II Encuentro Plurinacional de las que Luchan realizado en Santiago del 10 al 12 de enero, según afirmó en una entrevista concedida a La Izquierda Diario. En esta instancia se acordó un «plan de lucha» para este año y se dieron las directrices para la Huelga General Feminista 8M. De acuerdo con el documento que sintetiza los acuerdos allí tomados, uno de los objetivos políticos de esta huelga era «que se vaya Piñera y todxs los responsables políticos de haberle declarado la guerra a los pueblos, exigiendo el fin de la represión, de la persecución política y de las violaciones a los DD.HH.», el texto también llama a la desobediencia civil. Tras la llegada de la pandemia, la organización ha mantenido su postura crítica y convocaron a un cacerolazo en la noche del 17 de abril. “La normalidad en la que insisten no es posible”, subrayaron.

Además, Javiera Figueroa compareció el 22 de noviembre de 2019 en la comisión que analizaba la procedencia de la acusación constitucional presentada en contra el ex ministro del Interior, Andrés Chadwick. Allí respaldó el informe de Amnistía Internacional, que indicaba que en Chile se violaban “sistemáticamente” los DD.HH. Informe que luego fue cuestionado por la participación del sindicato de Amnistía Chile en la Mesa de Unidad Social, y porque ni la Oficina de la Alta Comisionada de los DD.HH. de la ONU, ni Human Rigth Watch llegaron a la misma conclusión.

Cuando Micco dijo en una entrevista el 3 de noviembre que no había violación sistemática a los derechos humanos en Chile también despertó las críticas de ambos gremios. Ya entonces solicitaron la renuncia de Micco y de todo el Consejo.

Divisiones entre funcionarios

AFFINDH fue constituida en diciembre de 2012. Una nota de prensa del INDH destaca que tuvo su primera aparición pública en la marcha del Día Internacional de la Mujer 2013, convocada por la ANEF, la CUT y la Articulación Feminista, entre otras organizaciones.

AFFINDH es una asociación afiliada a la ANEF, que también fue convocante de la Huelga General Feminista de este año. Además, el vínculo entre estas dos organizaciones se hizo patente cuando el 20 de abril fueron detenidos algunos miembros de la ANEF por desplegar un lienzo frente a La Moneda en rechazo al llamado hecho por el Gobierno para que los empleados públicos retomaran sus actividades. Y el jueves publicaron un tuit agradeciendo el “apoyo” de ANEF a su movilización. A su vez, la ANEF también rechazó las declaraciones de Micco.

Este es el segundo llamado a paro que hacen los trabajadores del INDH en lo que va de año. En enero hicieron una “huelga de advertencia” de 24 horas también en rechazo a unas declaraciones de Micco, después de que este dijera que había “sesgo” al interior del INDH, aunque separó al consejo de aquello diciendo que este era “completamente pluralista”. En aquella ocasión Figueroa demandaba que los trabajadores tuvieran participación directa en el Consejo Directivo del Instituto.

Tras el impasse, la dirigenta nacional de ANEF y de AFFINDH, Jimena Aguirre, dijo: “Nos ha aclarado que el sesgo que estaba mencionando estaba referida a la derecha de este país y no hacia los funcionarios. Le pedimos que saliera a aclararlo, y nos dijo que se reservaba el derecho y no lo va a hacer”. En esa oportunidad participaron 63 miembros de la Asociación.

Ahora la presidencia de AFFINDH está en manos del abogado Sebastián Del Pino, quien es ayudante en la Clínica Jurídica de Interés Público y Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales.

En mayo de 2019, tanto Aguirre como AFFINDH fueron cuestionados en una carta firmada por 25 trabajadores del instituto. Allí se lee que: “Más del 60% del total de trabajadores no pertenece a la Asociación de Funcionarios y Funcionarias del INDH (AFFINDH). Desde fines del año pasado comenzó un éxodo masivo de socios/as, y quienes han ingresado en el último tiempo a la institución han optado por no integrarse a un espacio en que el hostigamiento hacia colegas, la falta de diálogo, la toma de decisiones arbitrarias e inconsultas, así como la histórica confrontación con las diversas Direcciones”.

El texto también cuestiona a Jimena Aguirre. “En 2014 iba a ser objeto de un voto de censura, del cual logró librar renunciando anticipadamente. En 2017 quebró una mesa directiva y dos dirigentas renunciaron debido al clima de hostilidad por ella generado. En 2018, atacó constantemente a uno de los integrantes de la nueva mesa directiva, hasta que logró su renuncia y se presentó como única candidata para sucederlo en el pasado mes de enero, en unas elecciones donde solo tuvo 14 votos, de un total de 23 votos válidos”.

Nexos con FA y organizaciones feministas

Los trabajadores que firman esta misiva constituyeron la Asociación Nacional de Funcionarios Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (ANDEDH) en 2019 -la otra organización sindical del INDH que llamó al paro el 6 de mayo-. Fuentes relacionadas con la institución explicaron que esta asociación se organizó bajo el alero de la anterior directora del INDH Consuelo Contreras.

En medio de la controversia que existía entre ambas instancias, AFFINDH denunció que se constituyó con prácticas antisindicales, y acusó directamente a Jorge Ortiz, quien era jefe de la unidad de Administración y Finanzas, quien se popularizó el 29 de octubre de 2019, después de recibir siete perdigones por parte de Carabineros mientras trabajaba como observador en una manifestación. Trascendió que su despido no tenía que ver con este incidente, ni con su pasado en el MIR, sino porque tenía una mala evaluación laboral, además del antecedente por la práctica antisindical.

“Estos despidos tienen como fin intimidar a los funcionarios/as que se han opuesto a la política de intervención ejecutada por la dirección y los partidos políticos para reducir la autonomía del INDH y relativizar las violaciones a los derechos humanos”, publicó la ANDEDH sobre el caso.

AFFINDH se pronunció el fin de semana debido a un informe de Contraloría que revisa la utilización de fondos públicos por parte del Sename y cuestiona la relación que había entre el servicio y la Corporación Opción, entre 2014 y 2017. Esta organización fue fundada y dirigida por la ex directora del INDH Consuelo Contreras. Contraloría puso la lupa sobre pagos a ésta por un total de $ 238.849.580, por contratación de personal. No obstante, esos recursos debían destinarse a capacitaciones.

El actual vocero de ANDEDH es Mauricio Carrasco, sociólogo e investigador de la Unidad de Estudios del INDH. Carrasco estuvo el 3 de mayo en las transmisiones en vivo que organiza Convergencia Social en sus redes sociales, tituladas Noches de Convergencia. En la convocatoria también estaba anunciada la presencia de Yerko Ljubetic, aunque no participó.

En su intervención Carrasco afirmó: “Me gustaría tocar tres puntos que creo que son claves. Uno, la relativización que hace del concepto de derechos humanos Sergio Micco, no es un error, no es la primera vez que el comete este tipo de errores. Si fuese un error, él podría enmendarse, pedir disculpas, cosa que no ha hecho y han pasado más de 24 horas. La concepción que él tiene es simplemente contraria a lo que dice la doctrina y es una concepción que es incompatible con el ejercicio de su cargo, que en el actual contexto nacional se torna sumamente peligroso”.

Agrega: “Micco desconoce todo el trabajo que ha habido en Derechos Humanos en todo este contexto, toda la lucha que dieron abogados defensores, la misma diputada Carmen Hertz, etc. miles de personas, trabajadores sociales, psicólogos, sociólogos, abogados, profesionales de distintas índoles”. Carrasco fue candidato a diputado del Movimiento Autonomista en el distrito 13, en 2017

La posición de esta organización no solicita la destitución de todo el Consejo. En su lugar, solo exigen la renuncia de Micco.

Las críticas que surgen desde el interior del INDH es que uno y otro sindicato buscan una posición sindical, para hacer política. Denuncian, quienes conocen cómo funciona internamente el organismo, que hay corrientes del Frente Amplio y el movimiento feminista que buscan intervenir en la institución. Incluso, luego de la elección de Micco distintas organizaciones feministas firmaron una declaración en la que rechazaron su nombramiento.

Luego de la entrevista a Micco, otro de quienes se pronunció en contra de sus dichos fue Víctor Chanfreau, ex vocero de Aces y actual «relacionador público» de la asamblea. Chanfreau había mantenido un perfil relativamente bajo en redes tras la declaratoria del Estado de Catástrofe. Escribió en su cuenta de Twitter: “Cuántas clases de dignidad y respeto a los pueblos por parte de las organizaciones de DD.HH. que están en la calle te faltan, Sergio Micco. Aún recordamos cómo fuiste y eres cómplice de las violaciones sistemáticas a los DD.HH. La revuelta no olvida, ténganlo claro”.

ACES fue una de las organizaciones que más promovió las protestas luego del 18 de octubre, y que buscó el sabotaje de la PSU.

