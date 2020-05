Angelina Jolie habló la muerte de su madre, Marcheline Bertrand (Shutterstock)

Numerosas celebridades en Estados Unidos rindieron homenaje a sus madres en las redes sociales por motivo del “Día de Madre” que se celebra el 10 de mayo en dicho país. Angelina Jolie fue un paso más allá al escribir un artículo para el New York Times en honor a su difunta madre, Marcheline Bertrand, quien falleció a los 56 años en 2007 después de luchar contra el cáncer de ovario y de mama.

“El Día de la Madre es difícil para cualquiera que haya perdido a su madre, pero este año debe ser más doloroso particularmente debido al coronavirus. Tanta gente ha perdido a un padre de repente, sin estar a su lado, capaz de cuidarlo y devolverle su amor de la forma en que siempre lo habían imaginado “, escribió Jolie, de 44 años. “Para cualquiera que esté sufriendo este Día de la Madre, espero que encuentren consuelo y fortaleza en los recuerdos”.

“Perdí a mi madre en mis treinta años”, continuó la estrella de Hollywood en su editorial. “Cuando miro hacia atrás en ese momento, puedo ver cuánto me cambió su muerte. No fue repentino, pero cambió mucho dentro. Perder el amor de una madre y el abrazo cálido y suave es como tener a alguien arrancando una manta protectora”.

La madre de seis hijos recordó cómo la separación de Bertrand del padre de Jolie, el actor Jon Voight, cambió la carrera de Bertrand en la actuación y la obligó a centrarse en la maternidad. “Cuando mi padre tuvo una aventura, cambió su vida. Le prendió fuego a su sueño de vida familiar. Pero a ella todavía le encantaba ser madre”, expresó. “Sus sueños de ser actriz se desvanecieron cuando se encontró, a la edad de 26 años, criando a dos hijos con un famoso ex que arrojaría una larga sombra sobre su vida”, agregó la ganadora del Oscar. “Después de su muerte, encontré un video de ella actuando en un cortometraje. Fue buena. Todo fue posible para ella”.

Varios años después de la muerte de su madre, Jolie se hizo un pequeño tatuaje en la mano derecha de la letra “W”, una referencia a la canción “Winter” de los Rolling Stones que Bertrand le cantaba cuando era bebé.

La estrella de “Maléfica” dijo que si bien el tatuaje se desvaneció con los años, la ayudó durante un período de su “propia pérdida”

“A medida que la W se desvanecía de mi mano, también lo hizo esa sensación de hogar y protección”, escribió. “La vida ha dado muchos giros. He tenido mi propia pérdida y he visto que mi vida tomó una dirección diferente. Y me dolió más de lo que imaginaba”.

Jolie también dijo que simpatiza con “todas las madres y padres con hijos en casa” en medio de la crisis actual de coronavirus. “Es algo maravilloso descubrir que tus hijos no te quieren perfecto. Solo quieren que seas honesto. Y que hagas lo mejor que puedas”, explicó. “De hecho, cuanto más espacio tengan para ser excelentes donde eres débil, más fuertes se volverán. Te aman. Quieren ayudarte”.

La actriz, quien es enviada especial del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, reflexionó sobre su tiempo conociendo a otras madres de todo el mundo. “En este Día de la Madre, pienso en las madres refugiadas que he conocido, que viven en la pobreza y el desplazamiento. Todas comenzaran su viaje de la maternidad con la promesa de hacer todo lo posible para proteger a su hijo. Dar la vida si fuera necesario”. escribió “A través de los refugiados, he llegado a creer que una madre es la persona más fuerte en la tierra. La suavidad de su piel es engañosa. Es una fuerza impulsada por el amor y lealtad. No hay nadie que resuelva más problemas “.

Jolie agregó: “Cuando solo le gusta dar, se derrama de su alma. Cuando una madre acude en busca de ayuda y no se la proporciona, puede llorar. Pero nunca se dará por vencida. Cuando se les niega la seguridad de su hijo y refugio, pueden buscarlo en una tierra hostil donde su cuerpo es vulnerable al abuso. Su corazón estará enfermo de pérdida. Pero luchará por su hijo. Porque es madre. Entonces, a las madres de todas partes que se sienten impotentes, pero que aún dan hasta el último pedazo de energía, hasta el último bocado de comida y la única manta para sus hijos, las honro”.

El mes pasado, Jolie habló honestamente sobre la maternidad en una edición especial “Parents” de TIME. “No era una joven muy estable. De hecho, nunca pensé que podría ser la madre de nadie”, dijo la actriz, que es madre de Maddox, de 18 años, Pax, de 16 años, Zahara, de 15 años, Shiloh, de 13, y los gemelos Knox y Vivienne, de 11. “Recuerdo la decisión de ser madre. No fue difícil amar. No fue difícil dedicarme a alguien y algo más grande que mi vida”.

