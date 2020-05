Lo que comenzó como un trascendido de redes sociales fue tomando ribetes más serio a medida que pasan las horase. Y es que la Federación de Asociaciones de Salud Pública confirmó que el Hospital San José entro en un peligroso colapso.

En esa misma línea, informaron sobre el fallecimiento de un hombre de 36 años por COVID-19, quien no habría podido acceder a un ventilador mecánico en dicho recinto.

«Acaba de fallecer un paciente #Covid_19 de 36 años en el Hospital San José por no contar el hospital con ventiladores mecánicos disponibles. Que el gobierno y @ministeriosalud explique donde están los ventiladores disponibles», informó la Fedasap.

En el detalle señalaron que el hombre ingresó con problemas respiratorios y presentó dos paros cardíacos. El paciente no pudo recibir ventilador mecánico presuntamente por falta de aparatos e intentó ser reanimado por 35 minutos.

Otro caso

Según Radio Cooperativa, en el mismo San José se produjo otro caso que evidencia el colapso del sistema. Una familia denunció que el pasado jueves una mujer de 60 años falleció esperando atención.

«El día jueves tuvimos que traerla en ambulancia porque estaba muy mal. Estuvo desde las 11 de la mañana hasta la medianoche del mismo día arriba de la ambulancia y ahí recién la ingresaron«, relató el yerno de la víctima.

«No tuvimos mayor información hasta hace media hora, a la 1 y media de la mañana de este lunes, y nos informaron que había fallecido y había dado Covid-19 positivo», cerró.

Zúñiga despiente

En diálogo con Radio ADN, el subsecretario de Redes Asistenciales desmintió esta información y aseguró que el motivo de su fallecimiento no fue por falta de ventiladores.

“Hablé con el director del hospital, Luis Escobar, y él me informó que el paciente llegó en una situación muy grave. Se intentó reanimar, pero lamentablemente no fue posible. El paciente falleció (…) pero no fue por falta de ventiladores«, aclaró.

/gap