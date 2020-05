La polémica por las “donaciones” de los parlamentarios electos a Revolución Democrática no tiene atisbo de cesar. Y si bien Giorgio Jackson aseguró que sus palabras sobre los destinos de la mitad de su dieta parlamentaria fueron confusas, el diputado defendió que los representantes del partido puedan entregar fondos a la colectividad.

El conflicto se generó cuando el hoy independiente Renato Garín, ex militante de RD, utilizó su cuenta de Twitter para acusar que sus ex compañeros tienen “un ahorro bancario que ya suma cientos de millones”. según dijo, estos dineros son utilizados para financiar campañas electorales. “Repiten que ellos ‘donan la mitad’ de su sueldo. Esto no es cierto”, escribió el parlamentario.

Giorgio Jackson respondió afirmando en la misma red social que “desde 2014 que he dicho q el 50% de mi sueldo no va a mi patrimonio, sino que va a mejorar la pega que hacemos en la diputación y como aporte legal a RD. Está en muchas noticias antiguas, YouTube, etc”.

Los números

La ley electoral establece que los ingresos de los partidos políticos estarán constituidos por las cotizaciones ordinarias o extraordinarias que efectúen sus afiliados, por las donaciones, por las asignaciones testamentarias y por su patrimonio.

De acuerdo a los estados financieros de Revolución Democrática, en el trimestre Enero-Marzo de 2020, por concepto de cotización ordinaria de sus afiliados recibieron un total de $31.067.500. En ese mismo período no hubo cotizaciones extraordinarias, mientras las donaciones fueron de $40.000.

En tanto, en el balance de 2018 (último informe del partido aprobado por el Servel, con su resolución realizada en octubre de 2019), los aportes de los afiliados alcanzaron $102.822.375, mientras que las donaciones fueron solo $258.000.

Además, según la ley, el aporte máximo en dinero que cada persona natural podrá efectuar a partidos políticos, no estando afiliada a ellos, no podrá exceder de 300 UF al año ($8.614.956). En tanto, el aporte máximo en dinero que cada persona natural estando afiliada no podrá exceder de 500 UF al año ($14.358.260‬).

Actualmente, la dieta parlamentaria de los diputados es de $6.848.420 líquidos. Esto implica que, según lo dicho por el mismo Giorgio Jackson, entrega mensualmente a su partido $3.424.210 (50% de la dieta). Sin embargo, de ser así, cumpliría la cuota de las 500 UF que dicta la ley al cuarto mes.

Según datos entregados a EL DÍNAMO, parte del dinero de los parlamentarios va a parar a la cuenta 8215294 del BancoEstado.

El mecanismo

En el programa Mesa Central de Canal 13, el diputado RD Pablo Vidal trató de explicar el tema de las donaciones, afirmando que lo que cada parlamentario entrega como aporte son las 500 UF que permite la ley “y la diferencia, una parte se va a la gestión parlamentaria y la otra parte es un ahorro, está en mi cuenta corriente”.

Sin embargo, fue Renato Garín quien este lunes entregó en el matinal Mucho Gusto de Mega los detalles del mecanismo que usa su ex partido para dividir los dineros de forma legal, detalles que luego ratificó en conversación con EL DÍNAMO.

Según explicó, de los $3.4 millones, aproximadamente solo $1.3 millones se entregan como aporte al partido. Del monto restante, $374 mil va a las cuentas corrientes de los diputados y $1.7 millones se destina a personal extra para la labor parlamentaria. Estos últimos dineros no se rinden al Servel, por lo que no se consideran como “aportes”.

Consultado por EL DÍNAMO sobre esta forma de financiamiento, Garín dijo “no creer” que sea una forma de doblar la ley electoral. Sin embargo, lo que pone en duda es que se defina como “donación”.

“Mentira grave”

Uno que se unió al debate por los dineros de RD fue el ex precandidato presidencial y precandidato parlamentario Alberto Mayol, quien aclaró que “pasarle plata” al partido es legal, pero que Revolución Democrática incurre en contradicciones respecto a su situación.

“No es cierto que sea una donación. De hecho es una inversión política. Esta mentira es grave, aun cuando no es infrecuente. Muchas grandes fortunas en el mundo dicen haber donado parte de su fortuna, pero lo han hecho a una fundación propia. En este caso, es equivalente. El partido es de Jackson”, expresó el sociólogo.

Según Mayor, en rigor, hay dos cuentas a las que van los dineros de RD, una bancaria donde se ahorra ese dinero para campañas o fortalecimiento del partido, y otra en sentido contable, pues son gastos.

Respecto a lo anterior, el contendor de Beatriz Sánchez al interior del Frente Amplio presentó una serie de interrogantes: “¿En qué se gastaron los fondos de Giorgio cuando era el único diputado de RD que aportaba este fondo? ¿Quiénes dentro de RD definieron esa ruta? ¿Se informó a los militantes? Y teniendo una bancada, ¿a quiénes se ha pagado la plata de funcionarios y cómo se ha gastado lo recaudado por la vía del fondo de inversión política? ¿Qué institucionalidad define cómo se usa y cuándo esos dineros? ¿Lo saben los militantes?”.

La defensa de Jackson

En respuesta a los cuestionamientos, Giorgio Jackson aseguró que nunca ha dicho que sus donaciones de la dieta corresponden a causas benéficas, aunque reconoció que sus palabras pudieron haber generado confusión.

El diputado expresó que “no me siento para nada atacado, lo único que siento es que hay una tergiversación, como esos fuegos artificiales que se buscan hacer cuando se quiere desviar la atención. Me siento orgullosísimo, lo haría una y mil veces más”.

“Hubo una sola vez que me interrumpieron en un panel en televisión, donde dije la palabra ‘dono’ a secas, que fue en Vértigo y esa fue la única vez que pude dejar el espacio a dudas (…) pude ser más claro“, recalcó.

“No tengo nada que ocultar y lo voy a seguir haciendo, para otras candidaturas, ya sean municipales o de otra índole, porque yo al menos no me financio con esos recursos”, concluyó Jackson.