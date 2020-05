Muchas veces decimos que la clase política en nuestro país “no está a la altura” o como dijo el ex presidente Sr. Lagos, “la oposición no está dando el ancho”, un cantante conocido dijo “hay que escuchar la voz del pueblo”, son frases para el bronce, sin embargo, no dejan de tener razón sobre todo en períodos tan terribles para toda la humanidad, como es una pandemia.

Cuando vemos que países como Portugal, donde se une el gobierno con la oposición en post a dejar de lado las diferencias, para tener una sola voz que lleve a enfrentar juntos, esta pandemia que no sólo es sanitária sino que también económica, porque en algún momento ésta va a terminar y las consecuencias serán desastrosas a nivel mundial, requerirá aunar posiciones en beneficio de las personas.

Pero en nuestro país, parece que los políticos, no aprenden o quedaron repitiendo cuando les enseñaron, en la época de estudiantes, que hay que ser solidarios y en períodos de emergencias y tragedias, los intereses personales se deben dejar de lado por algo superior como es el bien común, sobre todo, cuando se refiere a la salud y vida de las personas.

Algunos políticos, en el tema previsional, sugieren “nacionalizar” nuestros ahorros previsionales”, otros señalan y envían una carta, para derogar el sistema previsional vigente en nuestro país. Yo me pregunto, ¿si ya han pasado 40 años desde que se implementó el D.L. 3.500, llevamos 8 gobiernos de distintas índoles, y no se ha llegado a un consenso de modificar, cambiar o eliminar el sistema actual de pensiones, habiendo una reforma previsional que quedó pendiente, es necesario hacerlo en estas circunstancias?

Cuando se requiere ahorrar al máximo, cuando la cesantía está subiendo dramáticamente, cuando los diputados y senadores, que son los que tienen sueldos más altos del mundo se niegan a bajar sus ingresos, que todos financiamos con nuestros impuestos, quieren eliminar el sistema de pensiones, sabiendo que es sólo un populismo barato e inconstitucional, es reírse de las personas que sólo desean tener una pensión hoy y no una incertidumbre mañana.

Si somos considerados un país serio, que hace bien las cosas, demostremos que hoy no es tiempo de burlarse de quienes sólo requieren ayuda urgentemente, sino de dedicarse a aprobar beneficios para los que más lo necesitan y no cuentan con un buen sueldo y seguro, como reciben los legisladores de nuestro país.

Margot Guerrero Bruner

Asesora Previsional

Corredor de Seguros

www.margotpensiones.com

