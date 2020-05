En su esfuerzo por frenar la proliferación de noticias falsas y desinformación, las plataformas Facebook y Youtube han eliminado un polémico video con teorías de la conspiración sobre el coronavirus que se ha convertido en viral en Internet.

El video, titulado ‘Plandemic: The Hidden Agenda Behind Covid-19’, está lleno de información médica errónea sobre el origen del virus y cómo se transmite. En un formato que imita el estilo documental y con una factura de producción bastante profesional, el video ofrece una serie de informaciones no contrastadas ni respaldadas por consejos médicos y científicos.

Get out of the fear zone, and stop spreading fake shit like that fugazi #PlandemicDocumentary.#mondaythoughts #FakeNewsAlert #Plandemic pic.twitter.com/TRS5afHQTp

— Social Distancer (@Rantaramic) May 11, 2020