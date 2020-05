Hay muchos usuarios de iPhone que se pueden sentir atraídos por la beta de iOS, una versión en pruebas de la que será oficial. Instalar la batea de iOS nos ofrece la posibilidad de disfrutar antes que el resto de las últimas novedades del sistema operativo de Apple, aunque es probable que nos encontramos con problemas en el proceso que arruinen lo que parecía una buena decisión.

Continuamente se lanzan nuevas versiones en forma de beta para iOS, algunas con más problemas de otros pero los cuales comparten proceso y por el camino errores. Con la intención de hacerlo lo más sencillo posible y que cuando te decidas a seguir los pasos para instalar la beta de iOS en tu iPhone los problemas no resulten extremadamente raros, queremos explicarte cuáles son los problemas con los que te puedes encontrar y la manera de solucionarlo.

Perder archivos en tu iPhone

Uno de los problemas del cual más nos advierten al instalar la beta de iOS en nuestro iPhone es la probabilidad de que perdamos fotos, videos o algún archivo durante el proceso. Esto puede provocar que nos arrepintamos de haber instalado la beta, aunque si seguimos las recomendaciones que nos dan no debería porque pasarnos.

Con solo dirigirnos a los ajustes de nuestro iPhone, entrar en iCloud y pulsar sobre «Realizar copia de seguridad» todos nuestros archivos quedarán a salvo. Además podemos sincronizarlos con nuestro ordenador para estar aún más seguros de que no perderemos nada por le camino.

Problemas para encender nuestro iPhone

En el proceso de instalación nuestro iPhone se reiniciará y si por alguna razón esto no termina de efectuarse, todo dependerá de nosotros. Apple nos ofrece una sencilla solución a través de un ordenador, donde con solo conectarlo y abrir iTunes nos dará una solución a nuestro problema.

En algunos caso puede haber un problema que impide reconocerlo y tendremos que forzarlo con una combinación de botones que varía según nuestro modelo:

Para los iPhone 8 en adelante: debemos pulsar y soltar rápidamente el botón de subir el volumen, el de bajar volumen y por último mantener pulsado el botón lateral de encendido hasta que aparezca en pantalla una imagen que ponga «conectar a iTunes».

Para los iPhone 7 y 7 Plus: tendremos que mantener los botones de subir y bajar volumen a la vez hasta que aparezca en pantalla una imagen que ponga «conectar a iTunes».

Para los iPhone 6s y anteriores: deberás pulsar el botón de inicio y el lateral de encendido al mismo tiempo hasta que aparezca en pantalla una imagen que ponga «conectar a iTunes».

Errores de red o descarga

Cuando estamos descargando la beta en nuestro iPhone también podemos encontrarnos con una pérdida de la señal WiFi y por lo tanto la descarga se detendrá para no consumir nuestra tarifa de datos. En este caso el error no es mayor y podremos seguir utilizando nuestro iPhone sin problemas y sin verse afectado aunque no habrá completado la instalación.

Los paquetes de instalación de las versiones de iOS son muy pesados y no debemos optar por utilizar la tarifa de datos si no estamos seguros de ello.

Espacio insuficiente para instalar la beta

En mitad de la descarga también podemos encontrarnos con una interrupción que detenga el proceso y tiene relación con la memoria. Como hemos mencionado anteriormente, el espacio que ocupa este paquete de datos con la versión beta de iOS es muy pesada y si no tenemos suficiente espacio será imposible que podamos instalarla.

Para solucionarlo tendremos que liberar almacenamiento del iPhone con los diferentes recursos que tenemos a nuestro alcance. Una vez lo hemos instalado y el paquete de la versión beta ha sido eliminada vamos a poder recuperar el almacenamiento, pero si se actualiza más tarde la beta tendremos de nuevo el mismo problema.

Problemas con la batería al instalar la beta de iOS

Nuestro iPhone necesita de un tiempo para llevar a cabo la instalación de la beta de iOS y la batería podría ser la causante de más de un susto. En mitad del proceso nuestro iPhone no puede apagarse porque la batería se haya agotado y por eso debemos ponerlo a cargar para asegurarnos que esto no ocurre. En caso de que nos arriesgamos o que el cable de carga deje de funcionar, tendremos que recurrir cuanto antes a la solución.

Conectando nuestro iPhone al ordenador y a través de iTunes vamos a poder realizar una restauración del sistema y conseguir que vuelva la estado original como si nunca hubiéramos intentando instalarlo con los problemas ocurridos la versión beta de iOS.

