Especialistas de la NASA han compartido este martes una alucinante instantánea del sistema cósmico Abell 2384, que se formó hace varios cientos de millones de años como resultado de una colisión de dos aglomerados galácticos.

Tras chocar, estos dos cúmulos de galaxias se cruzaron, liberando una enorme corriente de gases sobrecalentados, los cuales formaron una especie de puente entre los dos objetos, que ahora se extiende por más de tres millones de años luz y tiene una masa de aproximadamente 6 trillones de nuestro sol.

Think big. Now think bigger.

Two galaxy clusters, containing hundreds of galaxies each, collided millions of years ago and became tied together by gravity. Now, a supermassive black hole is tearing the two apart on a galactic stage: https://t.co/HSaOokYTjW pic.twitter.com/5KWjzJ8nXj

— NASA (@NASA) May 12, 2020