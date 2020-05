Durante décadas, “Los Simpson” ha demostrado su habilidad no solo para resistir el paso del tiempo, sino incluso para predecir el futuro. Por ejemplo, en la temporada 11, la serie animada predijo la presidencia de Donald Trump en el episodio del año 2000 “Bart al futuro (Bart to the Future)”. En el año 2030, según el episodio en cuestión, la administración Simpson hereda una crisis presupuestaria del presidente Trump. Sin embargo, esta no era la primera vez que el programa predijo el futuro. También profetizó el giro de la trama para el personaje de “Juego de Tronos” Daenerys Targaryen, el Premio Nobel de Economía para Bengt Holmström e incluso la masa de la partícula de bosón de Higgs.

Desde la adquisición de la 20th Century Fox por parte de Disney hasta la creación de relojes inteligentes, la serie estadounidense ha sido inquietantemente precisa decenas de veces. Incluso en el episodio que predijo el reloj inteligente titulado “La boda de Lisa (Lisa’s Wedding)», perteneciente a la sexta temporada hay otra predicción, esta vez sobre la Tercera Guerra Mundial. Pero después de innumerables teorías de la conspiración y de haber negado la evidencia, los guionistas de “Los Simpson” han reconocido que la serie predice el futuro.

Revelando la verdad

Los guionistas de “Los Simpson” lo han logrado nuevamente cuando se trata de predecir el futuro. Varios usuarios de Twitter descubrieron que un episodio predice la pandemia de coronavirus y la invasión de “avispas asesinas” en Estados Unidos.

“Mierda, Los Simpson realmente predijeron el 2020”, decía un tuit con un video del episodio de 1993 titulado “Marge encadenada (Marge in Chains)”.

ok fine i guess we did https://t.co/Nf4suyC8A3 — BILL OAKLEY (@thatbilloakley) May 6, 2020

Pero lo que nadie se esperaba es que uno de los guionistas de “Los Simpson” retuiteara el video y reconociera de una vez por todas que predijeron el futuro.

“Bien, supongo que sí lo hicimos (predecir el futuro)”, escribió Oakley, un comentario que ha recibido 56.000 Me gusta.

En el episodio 21 de la cuarta temporada, emitido el 6 de mayo de 1993, un trabajador de una fábrica tose en una de las cajas que se envían a Springfield, causando una pandemia donde vive la familia Simpson. Margie es arrestada por robar alimentos de un supermercado para su familia, quienes tienen la llamada ‘gripe de Osaka’. El episodio muestra una revuelta en la ciudad que exige una cura y provocan altercados por la respuesta del médico.

“Pero la única cura que les puedo recomendar es el descanso”, explica el doctor Julius Hibbert a la multitud. “Cualquier otra cosa que les dé, serán placebos”.

Es entonces cuando en un intento de conseguir los placebos, asaltan un camión frente al hospital. Seguidamente una de las cajas se rompe y libera “abejas asesinas”. En un principio se creía que el episodio era otra “casualidad”, sin embargo, en los últimos días hemos sabido que la avispa asiática ha llegado a Estados Unidos. Es uno de los animales más peligrosos de todo el mundo, y que puede provocar un impacto muy negativo sobre la fauna local. Se trata de una especie invasora que supone una grave amenaza para la abeja melífera. Apodado el ‘avispón asesino’, su veneno es tan fuerte que matan a unas 50 personas al año en Asia Oriental y pueden acabar con un ratón en segundos.

También llamó la atención el tuit de un seguidor de la serie, quien escribió que al igual que los Simpson, «seguimos adelante una vez que termina este episodio, no aprendemos casi nada de eso y luego hacemos algo aún más estúpido». Oakley simplemente respondió: “Exactamente”.

Curiosamente, otro detalle que no ha pasado desapercibido para algunos es que parce ser que el guionista ha cambiado de opinión, y ha decido revelar la verdad sobre las “profecías” en los episodios. Hay que recordar que Oakley comentó el episodio en cuestión en marzo.

“No me gusta que se use con fines nefastos”, dijo Oakley a la revista digital Hollywood Reporter, después de que tres imágenes del episodio se volvieron virales y compararon la “gripe de Osaka” con el COVID-19. “La idea de que alguien se la apropia mal para hacer que el coronavirus parezca un complot asiático es terrible. En términos de intentar culpar a Asia, creo que eso es asqueroso. Creo que el antecedente más aproximado a la gripe de Osaka fue la gripe de Hong Kong de 1968. Se suponía que era una broma rápida sobre cómo llegó la gripe aquí. Se suponía que era absurdo que alguien pudiera toser en una caja y que el virus sobreviviera de seis a ocho semanas en la caja. Es caricaturesco. Intencionalmente lo hicimos caricaturesco porque queríamos que fuera tonto y no aterrador, y que no llevara ninguna de estas malas asociaciones, por lo que el virus en sí actuaba como un personaje de caricatura y se comportaba de maneras extremadamente poco realistas.”

Sin duda alguna se trata de una revelación realmente sorprendente, sobre todo después de las tantas veces que los guionistas han tenido que justificar sus inquietantes predicciones en más de 30 episodios, asegurando que se trata de simples coincidencias debido a las 30 temporadas. Pero lo que está claro es que se trata mucho más que simples casualidades, y por el motivo que sea, Oakley ha decidido revelar la verdad, que “Los Simpson” es algo así como el Libro del Apocalipsis. Ahora solo no hace falta saber si la predicción sobre la Tercera Guerra Mundial acabará cumpliéndose.

¿Cuál será la siguiente predicción cumplida de Los Simpson?

