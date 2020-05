La cantante nacional Paloma Mami se encuentra en Puerto Rico junto a su pareja Gilberto Figueroa, más conocido como «Roa» y en conversación con Radio Punto 7 detalló por qué no pudo pasar su cuarentena en Chile.

En la entrevista contó que se quedó varada en ese país, ya que justo cerraron las fronteras mientras visitaba a su pololo: «Estoy acá atrapada, porque fue justo antes de que se anunciara sobre la frontera cerrando y la cuarentena en Chile, y yo estaba acá. Justo me vine a Puerto Rico y nos quedamos aquí, mi familia está toda en Chile».

«Yo creo que todos están pasando por un tiempo muy difícil, y todos estamos pasando por lo mismo, más que nada se trata de poder ser proactiva con este tiempo que tenemos de pausa en el mundo. Yo he estado grabando, haciendo mucha música, tomando este tiempo para relajarme, pensar», expresó.

Además, agregó que el encierro «ha sido estresante, yo creo que me he vuelto loca, yo creo que todos, todos se han vuelto locos. Yo he hecho cosas que nunca había hecho, cociné y nunca había cocinado».

«Se vuelven como locos cuando están encerrados, actúan como nunca antes y creo que eso me ha pasado, pero tengo un balcón y he podido respirar el aire fresco, están muy ricos los días acá, así que estoy muy agradecida por eso, en Chile no tengo un balcón», cerró la joven artista chilena

/gap