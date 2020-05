Una lamentable información se confirmó la tarde de este miércoles en la comuna de La Florida, luego que una mujer de 89 años y su hijo de 64 fallecieran por Covid-19.

El alcalde Rodolfo Carter denunció la muerte de Roberto al interior de su casa, tras haber cuidado a su madre contagiada.

El hombre había llegado a una vivienda ubicada en calle Trinidad, con el objetivo de cuidar a Delisa, luego de su jubilación como secretaria académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.

La mujer evidenció síntomas hace dos semanas, pero se pensó que se trataba de una bronquitis, según consignó diario La Segunda.

Al tanto de la situación, desde la municipalidad enviaron médicos, los cuales llevaron a Delisa al Hospital Eloísa Díaz. En el centro de salud, la mujer quedó internada tras dar positivo a coronavirus. En tanto, su hijo se sometió a exámenes para saber si también se había contagiado.

Familia de las víctimas

Otro de los hijos de la mujer, Fernando, indicó al citado medio que «la bronquitis de mi madre se agravó y cuando la llevaron al hospital mi hermano dijo que él era la persona que más contacto estaba con ella, pero no le dijeron nada. Ni un examen, ni una recomendación de no salir a la calle. Quedó a su libre elección y después él se empezó a sentir mal. Si no hubiera sido por la presión, jamás le habrían hecho el examen cuyo resultado nunca supimos a tiempo».

Según la familia, a Roberto se le hicieron exámenes dos días antes de fallecer y su hermano dice que fue tres veces al hospital a hacerse el examen.

«No le quisieron hacer el examen sabiendo que mi madre estaba con Covid-19, había sido hospitalizada y él vivía con ella», explicó Fernando.

Pasado los días, los familiares revelan que no pudieron contactarse con Roberto, así que fueron a visitarlo, encontrándolo muerto.

«A mi hermano lo encontraron dos sobrinos. Hicimos todo lo que teníamos que hacer para entrar a la casa, no fue encontrado por alguien que pasaba por la casa (…) Mi hermano no estaba solo», señaló Fernando.

Finalmente, durante el funeral de Roberto, el día martes, su madre falleció víctima del coronavirus.

