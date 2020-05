El lunes 11 de mayo Gloria Pinto, paramédica del Hospital San José, en Santiago, anunció que un paciente había fallecido en ese recinto hospitalario como consecuencia de la falta de un ventilador mecánico al cual conectarlo dado su estado de salud. Su denuncia tuvo amplia difusión en medios de comunicación, en particular en los canales de televisión. Tuve la oportunidad de ver la cobertura de Canal 13 en su matinal y parcialmente las emisiones de Chilevisión y CNN Chile. A la denuncia se sumó el Dr. Manuel Lorca, anestesiólogo, capitular del Colegio Médico de Chile en el Hospital San José.

La cobertura periodística en general dio por cierta esta noticia, lo que produjo gran inquietud en la ciudadanía. La única excepción que me tocó ver fue la intervención del periodista de Canal 13, Polo Ramírez, quien, entre todas las personas de ese medio que validaban esta fuente acríticamente, intentó indagar si la causa de muerte de esa persona realmente podía atribuirse a la ausencia de un ventilador.

La credibilidad que la televisión le otorgó a esta denuncia no se condice con los antecedentes de la denunciante. Gloria Pinto es simpatizante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez del Partido Comunista, organización terrorista de trayectoria conocida en nuestro país. Son frecuentes en redes sociales fotografías de ella con emblemas del FPMR, con imágenes del Che Guevara y participando en actividades contra el gobierno en que se insulta al Presidente de la República y al ministro de Salud. Los periodistas que no estuvieran advertidos del sesgo de Gloria Pinto tuvieron una ayuda adicional; ella portaba, visiblemente en su uniforme institucional, una piocha cuya lectura era: En Chile se tortura.

Más tarde ese día, el Dr. Luis Escobar, director del Hospital San José, quien por supuesto estaba trabajando para salvar vidas mientras la funcionaria hacía su denuncia, tuvo la oportunidad de dar la versión de este establecimiento. El paciente ingresó a las 17.00 horas al hospital donde recibió atención adecuada para los síntomas que presentaba y el médico tratante determinó a las 19:00 horas, ante un agravamiento de su estado, conectarlo a un ventilador mecánico invasivo. En el proceso de conexión a ese ventilador (que según la paramédica Gloria Pinto no existía) el paciente hizo un paro cardiorespiratorio. Agregó el doctor que, si bien el establecimiento se encontraba muy exigido ese día, en ningún momento carecieron de respiradores mecánicos. En relación a las afirmaciones de Manuel Lorca, capitular del Colegio Médico, señaló que él se presentaba con un cargo que no tenía (Jefe Subrogante de Pabellones y Anestesia) y lo acusó de graves falsedades, señalando por último que no estaba de turno ese día en el hospital.

Esta versión del director del Hospital tuvo escasa atención de los medios, en particular de la TV, que le dedicó muchísimos menos segundos en pantalla que a la paramédica Pinto. ¿Por qué ocurre eso? ¿Cuál es la razón para privilegiar la denuncia de una funcionaria sin conocimientos técnicos para evaluar el tipo de atención necesaria a un paciente por sobre la opinión experta del director del Hospital? ¿Se duda acaso de su idoneidad?

El Dr. Luis Escobar es internista y nefrólogo de la Universidad de Chile, tiene 30 años de experiencia en el sistema público de salud, incluyendo la jefatura de la Unidad de Nefrología de ese mismo hospital y la subrogación de su Dirección. Fue escogido entre un grupo de destacados médicos por el sistema de Alta Dirección Pública.

Cabe preguntarse, luego de analizar estos antecedentes, cuál es la política que los medios, en particular la televisión, utilizan para calificar sus fuentes y entregarles minutos en pantalla. A la luz de lo que hemos visto, pareciera que se trata de privilegiar a aquellas que son políticamente contrarias al gobierno del Presidente Piñera.

Por Luis Larraín, economista, para ellibero.cl

