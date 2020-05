Experto señala que “destrucción de la economía en Venezuela puede llevarse más vidas que la misma pandemia”

El director de Ecoanalítica expresó que la economía de Venezuela “justamente porque está en el foso, no se puede permitir que no arranque. Tanto personas como empresas están en una situación de debilidad y vulnerabilidad extrema. En economía no hay foso. Siempre se puede caer más”