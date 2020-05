Hasta tres días de cola pueden pasar hombres, mujeres y señores de la tercera edad, para poder echar gasolina a sus vehículos. Muchas son las actividades que los usuarios dejan de hacer, y las horas que perder solamente para ir a hacer la cola.

No vale pico y placa, si eres médico, funcionario, o trabajador del área de alimento, todo fluye a conveniencia de los militares, ellos son lo que dicen si gasolina o no, cuántos litros van a despachar, y a quiénes. El hacer la cola no es garantía de que pueda abastecer su vehículo.

La cola no sólo se hace a lo largo de la autopista Gran Mariscal de Ayacucho, en este tramo van los que ya previamente hicieron su fila en el sector de Mampote (carretera vieja Petare-Guarenas), ahí entre los habitantes de la zona, policías del municipio Plaza y los propios conductores se organizan para ir ocupando ordenadamente un espacio de la calzada y marcar los parabrisas con el número asignado.

Comentan entre ellos que al menos 300 vehículos pueden ser abastecidos en un día, hay algunos que pasan del vehículo 300 y son osados y suben hasta la autopista, de resto, permanecen en Mampote, quizás para que la colectividad en general no se asombre de la cantidad de carros que esperan por el derivado del oro negro.

En el calvario, se ven a algunos empujando carros porque no los pueden encender ante el vació de los tanques, otros son solidarios con sus compañeros de cola y sacan un poquito de gasolina para darle a aquel que realmente no tienen ni una gota para el encendido del vehículo. Otros dialogan, traen sus sillas, mesas, para compartir durante las horas que restan.

Algunos llevan su comida o algo para picar mientras están a la espera, otros compran a los habitantes de la zona, y el baño para las necesidades, es la calle, o una parte del monte, así comentaron.

Tras de cámara, responsabilizan a los efectivos castrenses de ser los que dilatan o quizás hasta entorpecen la continuidad armónica de la cola, puesto que a veces ellos deciden a quién pasan, quiénes esperan, con quién tienen condescendencia, y quiénes tienen que esperar, y lo que más critican, es qué después de hacer al menos tres o dos días de cola, cuando llegas al surtidor, te dicen que son 10,15 o hasta 20 en el mejor de los casos los litros que te van a permitir que le eches al vehículo.

Por último, el Covid o Coronavirus pasa a segundo plano entre los conductores, la gasolina es la prioridad, y el entablar conversaciones es lo idóneo para poder sobrellevar el día o la noche, el tapabocas lo tienen, algunos lo usan, otros no.

Éstas son las denuncias que le hicieron a lapatilla.com los ciudadanos, algunos por temor a represalias prefirieron no hablar ante la cámara, pero otros si se atrevieron. Observe y escuche los siguientes testimonio, y saque usted sus propias conclusiones.