A las 22.00 horas de ayer viernes comenzó a regir la cuarentena total para la Región Metropolitana, que involucra a 38 comunas. Esto, en atención a la alza de contagios que se han registrado en las últimas semanas, y que según el balance de este sábado, deja un total de 41.428 reportados desde el inicio de la crisis.

El intendente metropolitano, Felipe Guevara, destacó que las personas tuvieron un buen comportamiento respecto al toque de queda -vigente desde el domingo 22 de marzo- asegurando que “en general, se cumplió. Yo estuve desde las 10 de la noche en La Cisterna, en San Joaquín y en San Miguel, y la verdad es que no andaba nadie”, destacó.

No obstante, el panorama no cambió demasiado respecto a la cifra de detenidos, pues según explicó, se realizaron 33 mil controles, y “tuvimos los mismos que hemos tenido en los últimos dos meses, unos mil o 1.100 detenidos en la noche”, aunque hizo la distinción en que esta cifra incluye a los “conducidos” a cuarteles policiales por infringir toque de queda, puesto que no es un delito.

El desglose señala que, en promedio: 300 personas son conducidas a cuarteles policiales por infringir toque de queda,”500 son detenidas por infringir cuarentenas y unos 200 por delitos comunes”.

Los hechos delictuales que predominaron

La autoridad regional destacó que hubo una serie de hechos particulares registrados anoches. Primero, “que tuvimos muchos homicidios, tuvimos 7 homicidios, básicamente entre bandas de narcotraficantes”.

Así, explicó Guevara, que el hecho de que exista menos droga circulando, por lo tanto, “lo que les queda a las bandas narcos para poder seguir abasteciendo la red que tienen, lo que les queda es ir a quitarles la droga a otras bandas. Entonces, lo que está pasando, a lo menos hace 10 días, es que hay mucho homicidio producto de la quitada de drogas”.

Según informó Carabineros, entre los hechos delictuales registrados se encuentran: en la comuna de Maipú, una menor de 8 años que resultó con lesiones graves en su tórax tras recibir un disparo en su tórax. La niña se encuentra al cuidado de una tía, debido a que su padre se encuentra internado en un centro penitenciario y su madre hospitalizada con trabajo de parto.

En Estación Central se produjo un homicidio con arma de fuego. Vecinos llamaron a Carabineros, quienes hallaron a un hombre de 20 años aproximadamente, quien presenta un disparo balístico en la cabeza, falleciendo en el lugar. El hombre mantenía una tobillera de Monitoreo Telemático de Gendarmería de Chile.

En la comuna de La Pintana, personal policial encontró a dos fallecidos por impacto de bala, de 18 y 19 años aproximadamente, al interior de un vehículo que no mantiene encargo vigente. En tanto, en San Joaquín, en la zona de La Legua, se reportó inicialmente una balacera, sin embargo, los efectivos, al llegar al lugar, encontraron a un grupo de vecinos manifestándose con cacerolas y barricadas. Sin embargo, también se registró un hombre apuñalado. La Fiscalía Metropolitana Sur lidera las diligencias por estos dos casos.

En Lampa, se registró un homicidio. Esto, luego que cuatro sujetos ingresaran a la vivienda donde se encontraba una mujer de 68 años, quien fue maniatada -junto a otros ocupantes de la vivienda- para robarle especies de valor y darse a la fuga. El cónyuge, de 74 años, también fue atacado con un elemento contundente, falleciendo en un recinto asistencial, producto de la gravedad de sus lesiones.

En San Miguel, un hombre en situación de calle, llegó hasta el Hospital Barros Luco tras ser herido por arma blanca en el tórax. Posteriormente, se estableció que había participado en una riña. Adicionalmente, se registraron barricadas en Pedro Aguirre Cerda y Peñalolén, además de un incendio que consumió una vivienda, dejando 10 personas damnificadas en Puente Alto.

Pese a la cantidad de hechos delictuales registrados, la autoridad regional indicó que se espera que éstos vayan a la baja, “desde luego, nosotros esperamos que esta tendencia vaya mejorando. Una cosa es el toque de queda, que ayer estuvo bien, hay una buena evaluación del comportamiento de la gente. Y, otra cosa, es la cuarentena, pero hasta aquí ha sido un buen primer momento”.

Con todo, aseguró que durante la mañana del domingo se hará un balance de las primeras 24 horas de este nuevo proceso de cuarentena total.

/psg