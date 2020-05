El aumento de contagios por Covid-19 y el crecimiento del desempleo en Chile hace vislumbrar un escenario duro para los meses que restan al fin del año 2020. Roberto Pastén, docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Austral de Chile expresa que la situación en Chile podría ser grave y que habría que esperar varios años para que las cifras repunten, siempre y cuando se encuentre rápido una solución al contagio por Coronavirus.

Pastén analizó para Grupo DiarioSur los nuevos fenómenos laborales y económicos que están ocurriendo, producto de las medidas de aislamiento, así como el aumento del desempleo que hace optar, sobre todo a las familias más vulnerables, entre salir a buscar trabajo -aunque no sea formal- o correr el riesgo de contagiarse.

¿Qué efectos en la economía mundial identifica producto de la pandemia del Coronavirus?

El principal efecto está dado por la reducción en las horas de trabajo y en el consumo como consecuencia del aislamiento social. En la medida que los planes de aislamiento se intensifican, el efecto negativo sobre el empleo y el consumo se exacerba. Acá no estamos hablando de reducción en el consumo suntuario, estamos hablando de reducción en consumo básico, particularmente para aquellas personas que generan ingreso en una base diaria, taxistas, garzones, vendedores. Si la situación persiste, este efecto se magnifica y a la larga las empresas quiebran, más gente sale del mercado laboral, menos consumo y así en un círculo vicioso. La forma de evitar estos impactos es un relajamiento de las medidas de aislamiento, lo cual tiene sus costos también en términos de vidas humanas, presión sobre los recursos sanitarios etc. Lamentablemente, aun cuando hartos comentaristas plantean que no hay una elección entre salud y economía, en realidad si la hay y probablemente sea una de las elecciones más brutales a las cuales han debido enfrentarse las sociedades.

¿Qué fenómenos económicos han ocurrido en Chile tras la pandemia?

Claramente el teletrabajo es uno de esos efectos, la educación a distancia es otra, permite a un grupo de la población mantener sus ingresos sin exponerse y sin ser una fuente de contagio. Sin embargo, en cierta medida es un grupo privilegiado que no tiene que elegir, para muchos de nuestros compatriotas que necesitan seguir alimentando sus familias, ellos están obligados a hacer una elección entre salud y no poder cubrir sus necesidades básicas por un lado, o salir a generar ingresos aun a costa del riesgo de contagio.

RECESIÓN

¿Cree que el fenómeno del teletrabajo llegó para quedarse en las empresas?

Probablemente si, llegó para quedarse. En otros países, como Qatar, también se han beneficiado de la robótica, gran parte del trabajo hospitalario lo realizan robots, los cuales no corren riesgo de infectarse y de esta manera se protege a los trabajadores del sector salud, de hecho las estadísticas de Qatar son impresionantes, con un total de 130.000 testeados y casi 24.000 infectados, tiene a la fecha 14 muertos por Coronavirus. Lamentablemente, aspectos como la robótica, la inteligencia artificial, que han servido para salvar vidas, en nuestro país se vuelve, como mucho de estos temas una discusión doctrinaria o ideologizada.

¿Qué efectos más inmediatos atraerá la recesión?

Será una recesión muy profunda en la medida que el aislamiento se mantenga por más tiempo (no estoy diciendo que debería levantarse las cuarentenas o “volver a la normalidad “lo cual tiene sus propios costos, solo describo un hecho). Si la propagación del virus terminara en los siguientes meses (lo cual puede ocurrir, pero es poco probable), la economía probablemente experimentaría un rebote y crecería rápidamente en los siguientes años, recuperándose rápidamente el empleo, los salarios, etc. Si se alarga, entonces se perderá infraestructura, bienes de capital y se deteriorará la institucionalidad y eso tendrá un efecto permanente en la economía, probablemente tardará muchos años en recuperarse.

¿Qué podría ocurrir con las principales economías mundiales como EE. UU., China y la Unión Europea?

Es difícil decirlo, este fenómeno, más que un cisne negro – que son aquellas situaciones que tienen baja probabilidad de ocurrir pero que cuando ocurren son catastróficas- se parece más a algo que no sabemos, algo que ni siquiera los diseñadores de política pensaron en algunos momentos que podría ocurrir.

La realidad supera la ficción, en la película Guerra Mundial Z con Brad Pitt, Israel es el único país que se prepara para un ataque zombi, y esto porque tenían el “decimo hombre” cuya única misión era buscar y plantear las situaciones más improbables (el ataque zombi). Medio en serio medio en broma, quizá en el futuro a nivel global se necesitará de un décimo hombre (o mujer) que nos plantee las situaciones más improbables que podrían tener un efecto global en la humanidad y que la próxima vez nos pille mejor preparados.

QUÉ PASA CON CHILE

¿Qué debería hacer Chile para repuntar en lo económico?

Dependerá de cuánto tiempo dure el aislamiento, en términos prácticos y objetivos, la pandemia se acabará cuando el virus ya no tenga donde más alojarse y esto ocurrirá cuando un 70 % aproximadamente de la población se contagie, de acuerdo a estimaciones de la OMS. Quizás una estrategia seria “microdirigir” la pandemia para que entre ese 30 % que nunca se va a contagiar, podamos poner a adultos mayores y personas vulnerables.

¿Podría la actual recesión llegar a puntos porcentuales similares a la de 1981-1983, cuando Chile llegó a una tasa de desempleo del 25%?

Creo, de acuerdo a todo lo que menciono más arriba, que aún tenemos una ventana de unos dos meses para evitarlo, si esto continúa más allá de ese periodo creo que la recesión será peor que la que usted menciona.

¿Qué le parece el comercio casero o entre vecinos que está proliferando por estos días?

Como en todas partes la destrucción de algunos empleos crea otros, sin embargo siempre habrá una pérdida neta y es la esencia de una recesión, se pierde empleo, caen los salarios etc. Hay personas que han planteado que acá lo que se debe privilegiar es la salud y no la economía. Nadie podría estar en desacuerdo con esa afirmación, pero cuando estamos pensando en proteger la economía, no se está pensando en proteger a los grandes conglomerados (aunque para algunos este es el punto de interés), proteger la economía significa pensar en aquellos jefes o jefas de hogar no tiene ingresos para llevar alimentos a su casa, aquella persona de más de 50 años que ya nunca podrá encontrar empleo en su vida, el ajuste que tiene que hacer un grupo familiar frente al cambio en sus condiciones de vida es brutal, proteger la economía es proteger a las clases más vulnerables de este país.

¿Será perjudicial para Chile pedir créditos a otras naciones para mejorar su economía? ¿Se dispararía la deuda externa?

Será difícil, más que perjudicial, todos estarán pidiendo y aun así si se consigue, significará que las próximas generaciones deberán nacer no heredando riqueza si no endeudamiento por parte de nuestra generación. Sin embargo la prioridad hoy es superar la situación. Mayor endeudamiento, financiamiento por el Banco Central y otros mecanismos no deberían ser temas tabúes en una situación como la que vivimos en la actualidad.

/Entrevista de Pablo Santiesteban para diario futrono

