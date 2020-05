El presidente Donald Trump ha dicho que el Gobierno de EE UU está trabajando con otros países para desarrollar, rápidamente, una vacuna para prevenir la infección por el coronavirus y al mismo tiempo prepararse para su distribución una vez que esté listo. Preguntado por periodistas si la vacuna sería de acceso libre, el mandatario respondió: “En realidad estamos considerándolo”.

En un evento en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, en el que muchos funcionarios de la administración usaron máscaras pero el presidente no, Trump expresó su esperanza de que una vacuna sea descubierta antes de fin de año, y dijo que su administración movilizaría todas sus fuerzas para distribuir dicha vacuna.

Trump señaló que el gobierno invertiría en todas las principales opciones de vacuna contra el coronavirus, y dijo que hay una lista que se ha reducido a 14 ensayos potenciales con buenas perspectivas. El ex ejecutivo de GlaxoSmithKline, Moncef Slaoui, a quien Trump recurrió para ayudar en el desarrollo de la vacuna, expresó su optimismo en que se harán progresos antes de fin de año. “Recientemente he visto datos de un ensayo clínico con una vacuna contra el coronavirus. Y estos datos me hicieron sentir aún más seguro de que podremos suministrar unos cientos de millones de dosis para fines de 2020”, dijo.

