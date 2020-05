La confirmación del examen positivo para SARS-CoV-2 del senador Rabindranath Quinteros (PS) primero y de su par Jorge Pizarro (DC) después, han levantado las alertas en el Congreso, especialmente entre los 25 senadores y demás funcionarios que asistieron esta semana. Todos ellos entraron de inmediato en cuarentena preventiva, y ya se trabaja en confirmar la presencia del virus en aquellos contactos más estrechos.

Uno de esos es la senadora Ximena Rincón (DC), que participó de la comisión de Pesca junto a Quinteros el miércoles 13, en una sesión que se extendió por 45 minutos. “Estoy bien, estoy tranquila, no tengo ningún síntoma”, dijo a través de sus redes sociales, donde confirmó que estuvo en contacto con el senador. “Estuvo conmigo, cerca mío, tosió cerca mío”, dijo.

La parlamentaria se sometió al test de PCR por haber compartido con él, pero tras la confirmación del diagnóstico del senador Pizarro su exposición al virus creció: también participó de la comisión de Presupuestos el jueves, que presidió el senador de su bancada, durante más de tres horas. Este domingo, la senadora confirmó que su resultado fue negativo, pero que seguirá en cuarentena preventiva por 14 días.

Sin embargo, tanto ella como todos los que se han tomado exámenes hasta ahora podrían tener que repetirlo. Así lo informó este domingo el ministro de Salud, Jaime Mañalich, quien señaló que puede ser muy pronto para intentar pesquisar el virus. “Si tengo contacto el día de ayer con alguien que está infectando por coronavirus y me hago hoy el PCR, la mayor probabilidad es que sea negativo, lo que no quiere decir que no vaya a enfermarme más adelante”, aseguró.

“Un test de PCR muy precoz, como ha sido el resultado que han entregado varios parlamentarios o algunos ministros, no puede ser identificado para una prueba definitiva de no contagio (…) Lo que conviene es que todas las personas que tuvieron contacto estrecho, lo repitan a la semana siguiente, que es cuando es más probable que aparezca como positivo”, dijo.

De hecho, el número de autoridades que se tomaron el examen no deja de crecer. En primera instancia, Quinteros se testeó debido a que estuvo, junto a los senadores de la comisión de Salud, en una reunión en La Moneda, donde recientemente se habían confirmado casos. Junto a él, se examinaron los senadores Francisco Chahuán (RN), Carolina Goic (DC), Guido Girardi (PPD) y Luz Ebensperguer (UDI). El único positivo fue Quinteros.

Tras su diagnóstico, algunos senadores se volvieron a someter al examen. Es el caso de Chahuán, que ya ha dado negativo en dos oportunidades: después de la reunión en Palacio y en la repetición del test, que fue tomado este sábado, según confirmó su equipo a Emol. También se encuentra a la espera de su resultado el senador Kenneth Pugh (RN), que compartió con Quinteros en la comisión de Pesca el miércoles.

Las comisiones de Pizarro

Con el resultado del test PCR del senador DC, el número de autoridades en observación creció, entrando en el grupo incluso algunos ministros que se reunieron con él. Así ocurrió con el titular de la Segpres, Felipe Ward, quien se realizó el test de PCR de manera preventiva. Según pudo confirmar Emol, también se testearon los ministros de Hacienda, Ignacio Briones, y de Desarrollo Social, Sebastián Sichel. Todos obtuvieron resultado negativo, pero volverán a chequearse esta semana.

En la semana, el senador presidió todas las comisiones de Hacienda y Presupuesto, sesiones que se extendieron incluso por más de tres horas los días martes, miércoles y jueves. En ellas participaron los senadores Ricardo Lagos Weber (PPD), que se hizo examen el viernes y salió negativo, y José García Ruminot (RN), quien confirmó que se lo tomó la mañana de este domingo. Los resultados estarán disponibles a partir del martes o miércoles. Hasta el momento, no presenta síntomas.

De los miembros de la comisión, el único que no se encuentra en observación es Carlos Montes (PS), quien participó de las sesiones a través de videoconferencia. En ambas instancias, se contó con la presencia por momentos del senador Juan Pablo Letelier (PS), quien dio negativo y ya considera que “probablemente se tendrá que hacer de nuevo en una semana”. En Presupuestos, además, participó la presidenta del Senado, Adriana Muñoz (PPD).

Pizarro también participó junto a Letelier en la comisión de Relaciones Exteriores el jueves, donde volvió a compartir con Lagos Weber y además con el senador Manuel José Ossandón (RN). La sesión se extendió por 1 hora y 15 minutos.

Además, el lunes estuvo en la comisión de Agricultura, que tuvo una duración de dos horas. En ella se encontró con el senador Juan Castro (RN) y con Álvaro Elizalde (PS), quien confirmó que salió negativo en el testeo, pero que seguirá en cuarentena preventiva. La senadora Carmen Gloria Aravena, por su parte, se unió de manera virtual.

