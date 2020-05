Una falla multiorgánica, una disfunción pulmonar, cardíaca y renal, sumado a la sospecha de contagio de coronavirus. Pese a tener solo 40 años y no padecer otras enfermedades, la paciente que llegó de urgencia la mañana del 9 de mayo al Hospital Clínico de la Universidad Católica, derivada desde el San José, tenía un pronóstico desalentador. Agravado por una neumonía y una inflamación en los tejidos del corazón, el equipo del doctor Sebastián Bravo la recibió en la UCI para realizar una última maniobra: conectarla a respiración artificial.

“Fue una decisión difícil ,porque ese es un insumo que económicamente es caro, consume mucho personal y, por otro lado, pudiese haber quedado fuera un paciente que necesitara mucho más esa cama, con un pronóstico más rescatable. Pero después de evaluarlo, decidimos conectarla sabiendo que el resultado probablemente iba a ser negativo… Y lo fue”, relata Bravo, que es el médico jefe de la UCI.

Tras la muerte de la paciente, el examen de PCR arrojó positivo para Covid-19. Y aunque no murió a causa del virus, haberla conectado a la máquina de oxigenación trajo algo de paz para Bravo y su equipo, pues, dice, agotaron todas las opciones para salvarla.

Casos como este se replican en distintos hospitales del país. Sobre todo ahora, cuando se enfrentan a la disminución de camas disponibles para tratar a pacientes críticos tras el aumento de contagios y alta ocupación de camas UCI que, al viernes, llegaban al 80% a nivel nacional y en Santiago superaban el 90%.

Ante un eventual colapso de esta unidad, quizás la paciente del doctor Bravo no habría sido la prioridad. Este problema no es nuevo en el mundo. Bien lo saben en países como Italia, España, EE.UU., donde médicos tuvieron que tomar la decisión diaria de optar entre un paciente y otro. Este escenario es el que hoy analizan los comités de ética asistencial a lo largo de toda la red de salud del país. Todo hospital y clínica tiene uno de estos comités, generalmente compuesto por un máximo de ocho personas, entre médicos, psicólogos, abogados y miembros de la comunidad. Los equipos suelen sesionar una vez al mes, si es que no son convocados para casos específicos. A su vez, el Minsal tiene una Comisión Asesora de Ética Asistencial (Ceam) que vela por el funcionamiento de los distintos comités de la red de salud. Su secretaria ejecutiva, Adela Contreras, explica que el trabajo se viene difícil. “Se espera un aumento de situaciones complejas, en un sistema de salud con recursos finitos y, sin duda, por tratarse de una situación nueva, se ha generado la necesidad de contar con lineamientos de apoyo y la posibilidad de contacto permanente entre los comités”, señala.

En esos lineamientos de apoyo, el más específico, hasta ahora, es el que elaboró el rector de la UC, Ignacio Sánchez, en conjunto con expertos en bioética en el contexto de la Mesa Social por el Covid de la cual forma parte.

El documento de cinco páginas fue repartido por el Minsal a todos los recintos clínicos como material de apoyo a sus respectivos comités de ética. El texto, dentro de muchas cosas, aborda el complejo “dilema de la última cama”.

“El tratamiento médico debe ser proporcionado a la condición del paciente, y se deben tomar en cuenta las condiciones de base previas a la presentación de la infección, lo que entra dentro del análisis de la valoración del pronóstico y de las posibilidades de recuperación de cada paciente”, sostiene el documento.

Pero hay otros criterios que inciden en esta decisión, como la limitación del esfuerzo terapéutico. Claudio Merino es presidente del Comité Ético Asistencial del Hospital de Temuco y es jefe de la UPC de la Clínica Alemana de esa ciudad. Lo explica así: “Hubo pacientes que, de un principio, uno sabía que no tenían cabida en una unidad clínica, porque su pronóstico venía con patologías de base de antes. Se conversó con sus familias y se llegó a un acuerdo conjunto de manejo conservador. Hay pacientes que si los ingresas a una unidad crítica, lo que vas a lograr, más que la mejoría, será prolongar la agonía”.

Con tantos años en la UCI, comunicar estas decisiones se ha vuelto todo un desafío para Merino. Ha tenido que lidiar con temas valóricos, desprendiéndose de sus convicciones y manteniéndose objetivo frente a la reacción de familiares, quienes a pesar de un mal pronóstico, están dispuestos a prolongar la vida. “Nosotros somos la última línea, después de nosotros no queda nada más y eso es complejo, porque es una presión que se recibe por parte de los colegas de urgencias u otros servicios. Somos la última esperanza para ese paciente”.

“Ética de catástrofe”

Según médicos y miembros de la Mesa Social por el Covid, el dilema de la última cama aún no se ha presentado en los recintos asistenciales del país. Pese a ello, los expertos coinciden en que la compleja situación de escoger entre dos pacientes y un ventilador es una realidad latente ante un posible colapso de la Unidad de Gestión Centralizada de Camas (UGCC), que coordina la disposición de camas de toda la red de salud. Como aparece en el protocolo ético del Minsal, la última cama debe tenerla “el paciente para quien la UCI sea la opción más apropiada. Por tanto, la asignación de los recursos deberá realizarse de acuerdo con prioridades clínicas objetivas, de acuerdo con la valoración de especialistas, según la situación del momento y de acuerdo con el pronóstico de recuperación de cada paciente. En estas decisiones, la opinión de los comités de ética es crucial. Los factores de riesgo del paciente, las enfermedades crónicas de base, su edad y su pronóstico de recuperación serán los factores por considerar para definir los esfuerzos terapéuticos y el apoyo tecnológico a aportar a cada paciente”.

