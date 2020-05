La batería de los móviles es uno de los elementos más importantes y con el paso del tiempo resulta prácticamente imposible que no notemos como cada vez la autonomía es menor. En el caso de Apple, el fabricante admitió que adapta el rendimiento y las capacidades de los iPhone según el estado de la batería, lo que una razón más para pensar en cambiarla.

Este proceso es una tarea que aunque resulta delicada, podemos desarrollar nosotros mismo con un poco de paciencia y conociendo los pasos necesarios. Si somos atrevidos y estamos decididos a hacerlo, te mostramos todo lo que debes hacer, así como los accesorios que necesitarás en cada modelo concreto para no tener problemas al reemplazar la batería.

Lo que debes saber antes de cambiar la batería

El proceso nos puede resultar más complejo o más sencillo pero debemos conocer algunos aspectos muy importantes para evitar sustos o malos entendidos después de haber comenzado con el proceso. La primera y más importante recomendación es la de conocer si tenemos aún garantia en nuestro iPhone, ya sea a través de la tienda donde lo compramos o bien la garantía de Apple y sus detalles. En caso de tener aún vigente la garantía y abrir nosotros el terminal para cambiar la batería, estaremos perdiéndola y no podremos reclamar ningún otro fallo con el que nos encontremos.

Lo segundo que debemos hacer es realizar una copia de seguridad de todas nuestras fotos y archivos, porque aunque no pensemos que podríamos tener problemas con esto, un fallo puntual puede acabar con todos nuestros recuerdos.

Cómo cambiar la batería de los iPhone 6

Comenzamos por el iPhone 6, uno de los modelos que más tiempo lleva en el mercado y que en sus diferentes versiones comparten método para reemplazar las baterías. Al compartir prácticamente el mismo diseño en un tamaño diferente y algunos cambios mínimos vamos a poder llevar a cabo el cambio de la batería en unos pocos pasos. En primer lugar vamos a conocer lo que debes hacer y más tarde veremos más datos sobre la batería que necesitas y el kit necesario para cada modelo.

En primer lugar tenemos que retirar los tornillos de la parte inferior con el destornillador pentalobe, el cual se incluye en todos los kits.

A continuación con ayuda de una ventosa y con la herramienta plana y delgada vamos a retirar la pantalla del resto del cuerpo.

Primero sacaremos la parte inferior y después desanclamos la pantalla con cuidado para hacer más accesible la batería.

Retiramos la chapa que protege los conectores de la pantalla para que sea más sencillo, recordando la posición de los tornillos (son diferentes).

Tiramos suavemente de los conectores y podremos retirar por completo la pantalla.

Después quitamos los tornillos para quitar la chapa protectora del conector de la batería.

Procedemos a retirar la batería que está muy pegada y tendremos que hacerlo con cuidado a base de hacer palanca.

Tras retirarla vamos a pegar cinta de doble cara al espacio para colocar la nueva batería.

Ponemos los conectores y ponemos los tornillos a las placas.

Colocamos la pantalla con sus conectores y su placa.

Si nuestro kit cuenta con el sellado de marcos, lo colocamos y podremos recuperar la resistencia al agua.

Primero anclamos la parte superior y después la inferior hasta colocar los tornillos inferiores de nuevo.

iPhone 6

El modelo original del iPhone 6 contaba con una batería de 1810 mAh, aunque con el paso del tiempo la tecnología a evolucionado y podemos encontrar el kit para cambiar la batería del iPhone 6 con 2250 mAh en un mismo espacio. Cuando recibamos el paquete seguiremos los pasos que hemos visto en la parte superior, incluyendo en el kit que hemos compartido contigo las pestañas para retirar la batería sin dañar el móvil.

iPhone 6 Plus

Con un pantalla más grande y una batería mayor encontramos al iPhone 6 Plus donde el proceso será idéntico. El kit con batería y accesorios que necesitamos en este caso incluye 3.015 mAh que también es superior a los 2.015 mAh originales.

iPhone 6s

Para el iPhone 6s el kit necesario cuenta con una batería de 1.850 mAh que vamos a reemplazar pro la original de 1715 mAh. Los accesorios que encontramos son los mismo en este kit y los pasos también, por lo que de nuevo recordamos tener cuidado al despegar la batería con ayuda de las herramientas para hacer palanca.

iPhone 6s Plus

Por ultimo entre lso modelso del iPhone 6 encontramos el 6s Plus, uno con un gran éxito por contar con una batería mayor de 2750 mAh y que con el kit que os recomendamos vamos a reemplazar por 3.600 mAh y en este caso añadiendo un juego de tornillos por si los nuestros están desgastados.

Reemplazar batería en los iPhone 7

Los iPhone 7 ha sufrido problemas con la batería en sus dos modelos con la llegada de las nuevas versiones de iOS aunque esto podemos subsanarlo cambiándola por un renovada y con mayor autonomía. El procesos de estos modelos es muy similar al del iPhone 6, aunque con algunas pequeñas diferencias que vamos a conocer:

Primero quitamos los tornillos de la parte inferior con el destornillador pentalobe, el cual se incluye en todos los kits.

Con ayuda de una ventosa y con un elemento delgado vamos despegando la pantalla.

Primero sacaremos la parte inferior y después desanclamos la pantalla hacia abajo para cortar la cinta de protección al agua en la parte superior.

Retiramos la chapa que protege los conectores de la pantalla para que sea más sencillo, recordando la posición de los tornillos (son diferentes).

Tiramos suavemente de los conectores y podremos retirar por completo la pantalla.

Después quitamos los tornillos para quitar la chapa protectora del conector de la batería.

A continuación tiramos con unas pinzas del pegamento que hay bajo la batería como podemos ver en la imagen.

Tras retirarla vamos a pegar cinta de doble cara al espacio para colocar la nueva batería.

Ponemos los conectores y ponemos los tornillos a las placas.

Colocamos la pantalla con sus conectores y su placa.

Si nuestro kit cuenta con el sellado de marcos, lo colocamos y podremos recuperar la resistencia al agua.

Primero anclamos la parte superior y después la inferior hasta colocar los tornillos inferiores.

iPhone 7

La batería original del iPhone 7 era de 1960 mAh y el kit de sustitución de batería que os recomendamos es de 2220 mAh lo que es un importante extra para evitar los problemas que ha sufrido este modelo. En el kit encontramos desde los destornilladores hasta las herramientas para ayudarnos a despegar la pantalla.

iPhone 7 Plus

El iPhone 7 Plus también tiene un kit diseñado especialmente para él, que vamos a encontrar en Amazon por unos 15 euros y con un importante extra de batería al pasar de los 2900 mAh hasta los 3400 mAh de este modelo.

Cambiar la batería en los iPhone 8

Los modelos iPhone 8 y iPhone 8 plus comparten método para cambiar la batería y prácticamente son idénticos a los que hemos podido ver en los iPhone 7. Recordamos tener cuidado con cada uno del so pasos y no olvidar que si no añadimos el nuevo sellado que sólo incluyen algunos kits, no vamos a poder mantener la resistencia al agua.

Para comenzar quitamos los tornillos de la parte inferior, el cual se incluye en todos los kits.

Mediante una ventosa y con elemento delgado vamos despegando la pantalla, pudiendo aplicar antes algo de calor con un secador.

Primero sacaremos la parte inferior y después desanclamos la pantalla hacia abajo para cortar la cinta de protección al agua en la parte superior.

Quitamos los tornillos para quitar la chapa protectora del conector de la batería.

A continuación tiramos con unas pinzas del pegamento que hay bajo la batería.

Tras retirarla vamos a pegar cinta de doble cara al espacio para colocar la nueva batería.

Ponemos los conectores y ponemos los tornillos a las placas.

Si nuestro kit cuenta con el sellado de marcos, lo colocamos y podremos recuperar la resistencia al agua.

Primero anclamos la parte superior y después la inferior hasta colocar los tornillos inferiores.

iPhone 8

El kit que podemos comprar para cambiar la batería de nuestro iPhone 8 incluye una batería mayor aunque el tamaño es exactamente el mismo y es compatible con todos los modelos oficiales. En este caso incluye una ventosa con anilla para ayudarnos a tirar de la pantalla y no dañarla.

iPhone 8 Plus

El repuesto que so recomendamos para la batería del iPhone 8 es de 2791 mAh para aumentar los 2675 mAh originales y cuneta con un gran apoyo de la comunidad por su buen funcionamiento. Vamos a poder comprarla en Amazon por un precio que no supera los 30 euros.

Cambiar la batería en los iPhone X

A la hora de cambiar la batería del iPhone X, XR, XS y XS Max debemos ser aún más cuidadosos puesto que al contar con una pantalla más grande resultará imprescindible separar los flex de la pantalla y poder quitarla para no dañarla. Te explicamos todos los paso que debes seguir:

Comenzamos por quitar los tornillos de la parte inferior con el destornillador que incluye el kit.

Ayudándonos de una ventosa y con un elemento delgado vamos despegando la pantalla de forma cuidadosa.

Retiramos la pantalla de forma lateral para que no corra riesgos.

Ahora quitamos los tornillos del so conectores del a batería y pantalla.

Quitamos los flex tanto de la pantalla como de la batería para separar la pantalla por completo.

Tiramos con unas pinzas del pegamento que hay bajo la batería.

Tras retirarla vamos a pegar cinta de doble cara al espacio para colocar la nueva batería.

Ponemos los conectores de la batería y los de la pantalla.

Ponemos los conectores de la batería y los de la pantalla. Ahora apretamos los tornillos.

Si nuestro kit cuenta con el sellado de marcos, lo colocamos y podremos recuperar la resistencia al agua.

Después colocamos la pantalla desde el lateral de la pantalla y finalmente ponemos los tornillos de abajo.

iPhone X

Al encontrarnos con modelos más actuales, las baterías son idénticas a las que podemos encontrar en nuestro iPhone a diferencia del extra de batería que encontramos en modelos anteriores. El kit de batería y accesorios para el iPhone X es muy amplio y trae consigo tiras para pegar la nueva batería de forma más sencilla.

iPhone XR

El iPhone XR no cuenta actualmente con un kit en Amazon fiable y te recomendamos optar por ifixit para conseguir una batería de buena calidad y que no te dará problemas si te decides a cambiarla, aunque el precio sea más elevado y tengas que esperar al menos una semana más para recibirlo.

iPhone XS

Los iPhone XS también cuentan con su propio kit que nos ayudarán a retirar la pantalla y cambiar la batería por un mdoelo fiable. Podemos encontrarlo en Amazon a un precio al que nos costará resistirnos para volver a recuperar la autonomía original.

iPhone XS Max

Como ocurría en el iPhone XR el iPhone XS Max y su gran batería no tiene un reemplazo fiable en Amaozn y mejor tendremos que comprar la alternativa en ifixit con unos accesorios de mayor calidad y pro su puesto la batería de reemplazo.

Reemplazar la batería en los iPhone 11

El cambio de batería de los iPhone 11 no es muy diferente de los iPhone X, pero sí que cuenta con dos flex de conexion que no debemos pasar por alto. Te explicamos el proceso:

Quitamos los tornillos de la parte inferior con el destornillador que incluye el kit.

Ayudándonos de una ventosa y con un elemento delgado vamos despegando la pantalla de forma cuidadosa.

Retiramos la pantalla hacian uno de los laterales hasta que la separemos.

Ahora quitamos los tornillos de los conectores de la batería y pantalla.

Quitamos los flex tanto de la pantalla como de la batería para separar la pantalla por completo.

No olvides separar los dos flex de la batería, como mostramos en la imagen.

Tiramos con unas pinzas del pegamento que hay bajo la batería.

Tras retirarla vamos a pegar cinta de doble cara al espacio para colocar la nueva batería.

Ponemos los conectores de la batería, los de la pantalla, ponemos los tornillos y placas.

Si nuestro kit cuenta con el sellado de marcos, lo colocamos y podremos recuperar la resistencia al agua.

Después colocamos la pantalla desde el lateral de la pantalla y finalmente ponemos los tornillos de abajo.

Repuestos de batería del iPhone 11, iPhone 11 Pro y Pro Max

En este caso al ser modelos que fueron presentados hace menos de un año, resulta muy difícil encontrar una buena batería de reemplazo para los modelos. Lo mejor que podemos hacer es ponernos en contacto con la tienda donde lo compramos o bien dirigirse al servicio técnico de Apple para conocer el precio exacto de la reparación y tener a nuestro alcance una garantía extra de 6 meses para la batería.

En caso de que encontremos una batería de reemplazo para nuestro iPhone 11 y estemos dispuestos a cambiarla personalmente, necesitaremos el kit de reparación profesional con el que llevarlo a cabo y seguir los pasos que te hemos explicado.

Cómo cambiar batería en el iPhone SE 2020

El ultimo modelo en presentarse por parte de Apple ha sido este iPhone SE 2020, la renovación de un auténtico superventas. Un smartphone que cuneta con una batería de 1821 mAh y la cual aún no se puede encontrar en ningún fabricante, sin embargo podremos ocupar el mismo kit de sustitución que hemos visto en el iPhone 11 por si somos capaces de hacerlo con él. Los pasos son similares los del iPhone 8 y te los explicamos detalladamente:

Primero quitamos los tornillos de la parte inferior, que estará en el kit que hemos adquirido.

Con la ventosa y con el elemento delgado vamos despegando la pantalla, pudiendo aplicar antes algo de calor con un secador.

Retiramos poco a poco la pantalla y vamos cortando los laterales que están pegados con una especie de pegamento.

Quitamos los tornillos para quitar la chapa protectora del conector de la batería.

A continuación tiramos con unas pinzas del pegamento que hay bajo la batería.

Después añadiremos nosotros cinta de doble cara para que la batería nueva no se mueva.

Ponemos los conectores y fijamos los tornillos a las placas.

Colocamos la pantalla en su posición original y ponemos los tornillos inferiores.

