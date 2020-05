El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, profundizó esta mañana sobre uno de los anuncios hechos ayer por el Presidente Sebastián Piñera en cadena nacional: “La creación de un Fondo con Garantía del Estado a través de una red de instituciones financieras no bancarias para llegar con más rapidez y profundidad con capital de trabajo para las pymes”. Así, en palabras del jefe de la billetera fiscal, se trata de un instrumento que “abre la cancha” y que es “complementario” al programa de créditos Fogape (“créditos covid-19”).

“Este nuevo fondo es un fondo que estábamos trabajando hace un buen rato ya, de hecho bastante antes de que se lanzara el Fogape, con el Ministerio de Economía, con Corfo, y de lo que se trata acá es dar financiamiento a instituciones financieras no bancarias”, dijo Briones.

En ese sentido, explicó que con “instituciones financieras no bancarias” se refería a entidades como factoring, leasing, cajas de compensación y cooperativas. “Se trata de intermediarios de crédito que no son bancos, que intermedian créditos ya sea de forma directa o indirecta, pero que no tienen acceso a un fondeo como los bancos con el Banco Central”.

Así, el ministro sostuvo que “este fondo que estamos creando con garantías estatales en Corfo lo que busca es generar este fondeo para que estos intermediarios puedan recibir financiamiento y a su vez ellos prestarlo directa o indirectamente”.

“Por lo tanto, abre la cancha. Yo diría que más que un sustituto al Fogape, de lo que se trata acá es de un complemento. Uno tiene que ir teniendo distintos instrumentos y distintas herramientas para distintos pedazos del mercado, distintas necesidades de emprendedores y eso es lo que estamos haciendo”, recalcó Briones.

Los problemas en los créditos covid-19 y los dichos de Palacios

En las dos entrevistas radiales que dio el ministro esta mañana, en Oasis y Duna, abordó los problemas que se han presentado en la entrega de los créditos Fogape, más conocidos como “créditos covid-19”, y sostuvo que “los cuellos de botellas yo creo que son varios”.

“Yo diría que el principal cuello de botella es que ha habido un tema operativo de poder responder con velocidad a todas las solicitudes que se han ido cursando. Creo que hay un tema también en que muchas veces los protocolos de respuesta son muy heterogéneos”, dijo el ministro y agregó que “los bancos, incluyendo BancoEstado, no tienen la capacidad de procesar (la demanda de los créditos)”.

Así, consultado por si su par de Economía, Lucas Palacios, ha exagerado en sus declaraciones respecto a que “algunos bancos le están prestando al filete, a los clientes que saben que van a pagar (…), pero también hay que prestarle al que necesita más”.

“Yo respondería de la siguiente manera”, dijo Briones, “Creo que hay que darse el tiempo para mirar los datos, los datos son objetivos y no son opiniones. Lo segundo, remarcar que a dos semanas de operación, se habían colocado US$1.500 millones en 30 mil operaciones cursadas (…). Entonces sí, entendemos que hay muchos emprendedores a los que no les está llegando o se les está haciendo difícil o se está tramitando más de la cuenta, y estamos conscientes de eso, pero también estamos conscientes de que hay decenas de miles de casos donde esto sí ha funcionado y está llegando”.

“Yo creo que acá hay que ser empáticos con la situación de los emprendedores (…). Pero también nos olvidamos del otro lado de la moneda, que es aquellos créditos que sí se están dando y que en circunstancias normales jamás se hubiesen dado”, agregó el titular de Hacienda.

En esa línea, indicó: “Entonces, creo que hay que tener una mirada un poquito más ecuánime respecto de cómo esto está funcionando, un poquito más prudente en términos de esperar la evolución a partir de los datos, pero sin obviar el problema del cual estamos conscientes y créame que hemos estado encima con el Ministerio de Hacienda y los equipos trabajando firme, porque sabemos que hay un problema”.

